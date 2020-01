रूपे इंटरनेशनल कार्डधारकों के लिए खुशखबरी, लेनदेन पर मिलेगा 40% तक कैशबैक

घरेलू भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी रूपे अपने अंतरराष्ट्रीय कार्डधारकों को कुछ चुनिंदा देशों में लेनदेन पर 40 फीसदी तक कैशबैक देगी. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने गुरुवार को यह जानकारी दी. एनपीसीआई ने बयान में कहा कि संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, श्रीलंका, ब्रिटेन, अमेरिका, स्पेन, स्विट्जरलैंड और थाइलैंड की यात्रा पर जाने वाले भारतीयों को रूपे इंटरनेशनल कार्ड को एक्टिवेट कराने पर मासिक 16,000 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा.

रूपे इंटरनेशनल कार्ड, जेसीबी, डिस्कवर और डाइनर्स क्लब के साथ कई कार्डों का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को रूपे ट्रैवल टेल्स अभियान के तहत अधिक कैशबैक मिल सकेगा. कैशबैक का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को न्यूनतम 1,000 रुपये का लेनदेन करना होगा. एक लेनदेन पर अधिकतम 4,000 रुपये तक कैशबैक मिलेगा.

ग्राहक एक महीने में चार बार रूपे इंटरनेशनल कार्ड का इस्तेमाल कर इस पेशकश का लाभ ले सकते हैं. उनके पास एक महीने में 16,000 रुपये तक कैशबैक पाने का अवसर होगा.

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और JCB इंटरनेशनल को. लिमिटेड (JCBI) ने पिछले साल जुलाई में RuPay JCB ग्लोबल कार्ड्स को लॉन्च किया. इन कार्ड्स को भारतीय बैंकों के साथ मिलकर लॉन्च किया गया था. JCBI, JCB को. लिमिटेड की इंटरनेशनल ऑपरेशंस सब्सिडियरी है.

RuPay JCB ग्लोबल कार्ड्स को भारत के अंदर RuPay कार्ड को स्वीकार करने वाले पॉइंट्स पर इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं देश के बाहर JCB कार्ड स्वीकार करने वाले पॉइंट्स पर इस्तेमाल किया जा सक सकता है. इन पॉइंट्स में POS और ATM दोनों शामिल हैं.

