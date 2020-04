COVID-19: Axis bank के ग्राहकों को भी मिली राहत; 3 महीने टाल सकते हैं Home Loan, Auto Loan की EMI, जान लें शर्तें

COVID-19: प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों को लोन की ईएमआई (Loan EMI) चुकाने में कठिनाई होने की दशा में तीन महीनों के लिए लोन मोरेटोरियम यानी कर्ज स्थगन का विकल्प दिया हैं. यानी, इस दौरान उनके बैंक खातों से EMI नहीं ली जाएगी. कई अन्य बैंक भी ग्राहकों से इस तरह की पेशकश कर चुके हैं. एक्सिस बैंक ने ट्वीट किया, ‘कोविड-19 नियामक पैकेज पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के मद्देनजर हम आपको लोन मोरेटोरियम का विकल्प दे रहे हैं.’

बैंक ने कहा है कि ग्राहक एक मार्च 2020 से 31 मई 2020 के बीच विभिन्न टर्म लोन, क्रेडिट कार्ड के बकाया किस्तों और ब्याज के भुगतान को टाल सकते हैं. इसी तरह की पेशकश निजी क्षेत्र के HDFC Bank, ICICI Bank और Kotak Mahindra Bank भी कर चुके हैं.

At a time when the nation is facing unprecedented challenges due to COVID-19, we extend our support by offering moratorium on payment of EMIs/instalments and interest on Term Loans/Credit Card dues, and/or deferment of interest payments on Working Capital facilities. pic.twitter.com/CxxSUmqg8t

एक्सिस बैंक ने अपनी वेबसाइट पर लोन मोरेटोरियम के नियम और शर्तों के बारे में विस्तार से कहा, “यदि आपकी तत्काल आमदनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है या आप कोविड-19 महामारी से उत्पन्न वित्तीय बाधाओं का सामना कर रहे हैं तो लोन मोरेटोरियम के विकल्प का लाभ उठाया जा सकता है.” इसके साथ ही बैंक ने अपने ग्राहकों को स्पष्ट किया कि यह केवल एक लोन मोरेटोरियम का विकल्प है और कोई रियायत या छूट नहीं है, क्योंकि इस अवधि के लिए ब्याज देना पड़ेगा.

बैंक ने कहा कि लोन मोरेटोरियम की अवधि खत्म होने के बाद जून 2020 से पुनर्भुगतान फिर से शुरू हो जाएगा. बैंक ने कहा है कि जिन ग्राहकों कई आमदनी पर प्रभावित नहीं हुई है या जो किस्त चुका सकते हैं और लोन मोरेटोरियम की सुविधा नहीं चाहते हैं वे एक ईमेल भेजकर या बैंक की किसी भी शाखा में जाकर इस बारे में बता सकते हैं. साथ ही बैंक कहा है कि यदि किसी ग्राहक की तरफ से कोई लिखित सूचना नहीं मिलती है तो माना जाएगा कि उसने लोन मोरेटोरियम का विकल्प चुना है.

