Gold Price Up : अभी और महंगा होगा गोल्ड, एक्सपर्ट्स से जानें खरीदने के लिए गिरावट का इंतजार करें या खरीद लें

गुरुवार ( 11 November 2021) को घरेलू मार्केट में गोल्ड के दाम में फिर तेजी दर्ज की गई, जबकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसके दाम सपाट दिखे. एमसीएक्स (MCX) में गोल्ड के दिसंबर फ्यूचर के दाम 127 रुपये बढ़ कर 48,981 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गए. जबकि पिछला भाव 48,854 रुपये प्रति दस ग्राम था. अमेरिका में महंगाई में बढ़ोतरी के बाद गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं. हालांकि बुधवार को इसमें मामूली बढ़ोतरी हुई. IBJA के मुताबिक गुरुवार को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत बढ़ कर 49140 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गई. पिछले तीन दिनों से गोल्ड में बढ़त बरकरार है. ऐसे में सवाल है कि क्या गोल्ड इससे नीचे गिरेगा. क्या गोल्ड खरीदने वालों को करेक्शन का इंतजार करना चाहिए?

कोटक सिक्योरिटीज में कमोडिटी रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट रवींद्र राव का कहना है कि अमेरिका में महंगाई में बढ़ोतरी के बाद गोल्ड में तेज रैली दिखी. महंगाई बढ़ने से ग्रोथ के मोर्चे पर चिंता पैदा हुई है और महंगाई से हेजिंग के लिए निवेशकों का गोल्ड में निवेश बढ़ा है. जाहिर है कि महंगाई का दबाव नहीं घटा तो गोल्ड में निवेश और बढ़ेगा. इससे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में फिलहाल गोल्ड के महंगा होने के आसार दिख रहे हैं. इसका असर भारतीय मार्केट पर भी पड़ेगा . लिहाजा आने वाले दिनों में गोल्ड और महंगा हो सकता है.

Bitcoin बना मंहगाई के खिलाफ निवेशकों का पसंदीदा हथियार, जबरदस्त निवेश से क्रिप्टोकरेंसी रेस में सबसे आगे

शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च हेड का कहना है कि अमेरिकी महंगाई के दबाव में COMEX में गोल्ड ने 40 डॉलर की बढ़त ले ली.वहीं एमसीएक्स में इसने 49 हजार रुपये का लेवल छू लिया. अमेरिका में गोल्ड में निवेश बढ़ रहा है क्योंकि बढ़ती महंगाई को देख कर फेड ने ब्याज दरों में नियंत्रण के संकेत दिए हैं. ऐसे में निवेशक गोल्ड में निवेश बढ़ा सकते हैं और इसके असर में घरेलू मार्केट में भी गोल्ड बढ़ सकता है. शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ने 48,800 से 49,300 रुपये के बीच गोल्ड खरीदने की सलाह दी है. वहीं 48600 रुपये से लेकर 48,300 रुपये के रेंज में बेचने की सलाह दी है.

गंगानगर कमोडिटी में रिसर्च एवीपी अमित खरे का कहना है कि टेक्निकल चार्ट के हिसाब से फिलहाल सोने और चांदी दोनों में खरीदारी का सही वक्त नहीं है. मोमेंटम इंडिकेटर RSI भी फिलहाल गोल्ड में खरीदारी के फेवर में नहीं है. इसलिए गोल्ड कारोबारी को फिलहाल इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाए रखनी चाहिए और करेक्शन पर भी खरीदारी करना चाहिए.

(Article : Surabhi Jain)

( इस आर्टिकल में रिकमंडेशन एक्सपर्ट्स ने अपनी राय के हिसाब से किए हैं. इसके आधार पर किसी भी खरीदारी से पहले अपने निवेश सलाहकार से मशविरा कर लें. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन एक्सपर्ट्स के रिकमंडेशन की जिम्मेदारी नहीं लेता)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.