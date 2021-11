Buying Gold : गोल्ड में फिर आ सकती है तेजी,जानिए क्या ये खरीदारी का सही वक्त है ?

गोल्ड (Gold) पिछले तीन साल के न्यूनतम स्तर पर है. लेकिन पिछले दो सप्ताह से जिस तरह से इसमें तेजी दिखी है, उससे लग रहा है कि इसमें तेज उछाल आ सकता है. शुक्रवार को यानी दिवाली के एक दिन बाद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के भाव 0.03 फीसदी की मामूली गिरावट देखी गई और यह 47,540 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. लेकिन दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान सोने की कीमतों में 600 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत में 1,800 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई थी. इधर, हाजिर बाजार में सोने के दाम में काफी तेजी दिख रही है

देश में अभी त्योहारी सीजन है और जनवरी तक कई बड़े त्योहार होंगे. इसके साथ शादियों का मौसम शुरू होगा. दरअसल पिछले साल कोरोना की वजह से शादियां कम हुई थीं और इस वजह से गोल्ड की मांग में कमी आएगी.लेकिन इस साल इस मांग में काफी तेज बढ़ोतरी दिख सकती है. लिहाजा हाजिर बाजार में गोल्ड के दाम बढ़े हुए दिख सकते हैं. ऐसे में इस वक्त गोल्ड की खरीदारी का माकूल वक्त हो सकता है.

ग्लोबल इक्विटी मार्केट और मेटल मार्केट जैसे दूसरे एसेट क्लास में ऑल टाइम हाई के बावजूद इस साल सोने में अभी तक कोई तेजी देखने को नहीं मिली थी. एमसीएक्स पर अपने 56,191 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई से 15 फीसदी नीचे यानी 8751 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है.इसलिए कहा जा रहा है कि गोल्ड में पेंट-अप डिमांड के हालात बनते दिख रहे हैं और इसकी वजह से गोल्ड के दाम काफी चढ़ सकते हैं.

Gold Price Today : दिवाली बीतते ही हाजिर बाजार में चढ़े गोल्ड के दाम, चांदी भी हुई मंहगी-जानें क्या है वजह

कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल मार्केट में तमाम राहत पैकेजों और अमेरिका में आर्थिक गतिविधियों में इजाफा होने के साथ ही महंगाई में भी इजाफा होगा. ऐसे में निवेशक महंगाई की हेजिंग के लिए गोल्ड में निवेश बढ़ा सकते हैं, इससे इसकी कीमत में इजाफा हो सकता है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड आयातक देश है. देश में हर 800 से 900 टन सोने का आयात होता है.फिलहाल कीमतें कम होने की वजह से इस साल भारत में सोने की मांग बहुत ज्यादा बढ़ी है.पूरी दुनिया की इकोनॉमी में आ रही तेजी की वजह से बढ़ती लिक्विडिटी की वजह से गोल्ड दिसंबर 2021 तक नई छलांग लगा सकता है.

