Gold Investment Strategy: गोल्ड में निवेश को लेकर ऐसे बनाएं स्ट्रेटजी, पोर्टफोलियो में इतना एक्सपोजर होना है जरूरी

Gold Investment Strategy: दुनिया भर में वैक्सीनेशन में तेजी आ रही है और मैक्रोइकोनॉमिक स्थितियां सुधर रही हैं. इसके चलते निवेशक रिस्क एसेट्स में निवेश को प्रमुखता दे रहे रहे हैं. रिस्क एसेट्स में बढ़ते निवेश के कारण जुलाई में गोल्ड की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव रहा, हालांकि पिछले महीने के अंत तक इसने अधिकतर गिरावट को कवर कर लिया. फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के बयान और अनुमान से कमजोर अमेरिकी इकोनॉमिक डेटा के चलते डॉलर में कमजोरी आई. इस वजह से तक गोल्ड 2 फीसदी की बढ़त के साथ 1815 डॉलर के भाव पर पहुंच गया. अमेरिकी जीडीपी दूसरी तिमाही में 6.5 फीसदी सालाना की दर से बढ़ी बाजार के अनुमान के विपरीत रही. मजबूत फंडामेंट्लस के बावजूद गोल्ड में अधिक निवेश करने की बजाय 10-15 फीसदी का एक्सपोजर बनाए रखना ही इस समय पर्याप्त होगा.

गोल्ड प्राइस के अपसाइड मूवमेंट को लेकर फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं लेकिन मैक्रोइकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के चलते विरोधाभास की स्थिति बन रही है. इस वजह से गोल्ड की कीमतों पर दबाव बने रहने की संभावना है और नियर टर्म में इसके भाव रेंज बाउंड रह सकते हैं यानी कि इसके भाव में अधिक तेजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है. ऐसे में निवेशकों को गोल्ड में अधिक निवेश से बचना चाहिए. हालांकि उन्हें अपने पोर्टफोलियो में 10-15 फीसदी का एक्सपोजर गोल्ड में बनाए रखना चाहिए.

(आर्टिकल: चिराग मेहता, वरिष्ठ फंड मैनेजर, अल्टरनेटिव इंवेस्टमेंट्स, क्वांटम म्यूचुअल फंड. यह लेखक के अपने विचार और सुझाव हैं जिसका फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन से कोई संबंध नहीं है. निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने सलाहकार से जरूर संपर्क कर लें.)

