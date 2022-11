Top 5 Investment Options: अपने बच्चों को दें सुरक्षित भविष्य का तोहफा, इन 5 विकल्पों में करें निवेश

बच्चे के फ्यूचर को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले आपको उनकी उम्र और जीवन के लक्ष्य के आधार पर निवेश स्कीम का चयन करना चाहिए. इसके साथ ही रेगुलर तौर पर निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी चाहिए.

भविष्य की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको अभी से समझदारी से छोटे कदम उठाने चाहिए. (फाइल फोटो)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.