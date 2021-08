Fusion Microfinance 600 करोड़ रुपये का आईपीओ लाएगी, सेबी में दाखिल किए दस्तावेज

प्राइवेट इक्विटी फर्म Creation Investment और Warburg Pincus की एक इकाई समर्थित माइक्रोफाइनेंस कंपनी फ्यूजन माइक्रोफाइनेंस ( Fusion Microfinance) 600 करोड़ रुपये का आईपीओ लाएगी. इसके लिए उसने सेबी में शुरुआती दस्तावेज (DRHP) दाखिल कर दिए हैं. ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में कारोबार करने वाली फ्यूजन माइक्रोफाइनेंस के इस आईपीओ के जरिये मौजूदा प्रमोटर देवेश सचदेव, क्रिएशन इनवेस्टमेंट फ्यूजन और Warburg Pincus समर्थित हनी रोज इनवेस्टमेंट अपनी हिस्सेदारी बेचेंगीं. लिस्टिंग के बाद कंपनी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक समेत दूसरी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की कतार में शामिल हो जाएगी.

फ्यूजन माइक्रोफाइनेंस 600 करोड़ रुपये का आईपीओ लाएगी. इसमें नए शेयर जारी करने के साथ ही 2,19,66,841 इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत बेचे जाएंगे.कंपनी ने कहा है वह अपने आईपीओ के जरिये जुटाए गए फंड का इस्तेमाल कैपिटल बेस को बढ़ाने में करेगी.आईपीओ से पहले फ्यूजन माइक्रोफाइनेंस के प्रमोटर ग्रुप और दूसरे प्रमोटरों की कंपनी में 85.5 फीसदी हिस्सेदारी है. ऑफर फॉर सेल से जुटाया गया फंड हिस्सेदारी बेचने वाले प्रमोटरों को मिलेगा. फ्यूजन माइक्रोफाइनेंस ने कहा है कि वह आईपीओ से पहले 120 करोड़ रुपये प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिये जुटाएगी. कंपनी के DRHP के मुताबिक आईपीओ का 50 फीसदी क्यूआईबी और 35 फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व होगा. बाकी 15 फीसदी गैर संस्थागत निवेशकों यानी NII के लिए होगा.

Devyani International के 1838 करोड़ के IPO शेयरों का अलॉटमेंट आज, इस तरह देख सकेंगे एप्लीकेशन का स्टेटस

वित्त वर्ष 2018-19 में फ्यूजन माइक्रोफाइनेंस की इनकम 873 करोड़ रुपये थी. जबकि इसके पिछले वित्त वर्ष में इसने 497 करोड़ रुपये कमाए थे. कंपनी को 2018-19 में 50 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ था वहीं वित्त वर्ष 2019-20 में इसका मुनाफा 69 करोड़ रुपये था. हालांकि कोविड की वजह से यह अगले साल घट क 43.9 करोड़ रुपये हो गया.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.