आपकी जेब पर बढ़ने वाला है बोझ, 1 जून से व्हीकल इंश्योरेंस और SBI होम लोन समेत ये चीजें हो जाएंगी महंगी

अगर आप भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एक्सिस बैंक (Axis Bank) और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank) के कस्टमर हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है.

जून का महीना आने वाला है और इसके साथ ही कुछ जरूरी चीजें 1 जून से महंगी होने जा रही है.

जून का महीना आने वाला है और इसके साथ ही कुछ चीजें 1 जून से महंगी होने जा रही है. इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है. अगर आप भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एक्सिस बैंक (Axis Bank) और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank) के कस्टमर हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है. इसके अलावा अलग-अलग कैटेगरी के व्हीकल्स के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ने वाला है. किसी भी मोटर वाहन के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना कानून के तहत जरूरी है. आइए जानते हैं कि 1 जून से आपकी जेब पर इनका कितना असर पड़ने वाला है. बढ़ जाएंगी SBI होम लोन की ब्याज दरें भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने होम लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) को 40 आधार अंकों से बढ़ाकर 7.05 प्रतिशत कर दिया है. एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक बढ़ी हुई ब्याज दरें 1 जून, 2022 से लागू होंगी. PM Kisan: पीएम मोदी ने 10 करोड़ किसानों के खातों में डाले 21000 करोड़, आपको मिला या नहीं, ऐसे करें चेक एक्सिस बैंक के सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी एक्सिस बैंक ने सैलरी और सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए सर्विस चार्ज में वृद्धि की है. बैंक ने एवरेज मंथली बैलेंस (AMB) रिक्वायरमेंट को संशोधित कर 15,000 रुपये से 25,000 रुपये कर दिया है. टू-व्हीलर्स का मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ महंगा टू-व्हीलर के लिए प्रीमियम की दरों की बात करें तो 150 सीसी से 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम 1366 रुपये होगा. वहीं, 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए यह दर 2,804 रुपये रखी गई है. टू-व्हीलर के लिए 5 साल के सिंगल प्रीमियम की दरों की बात करें तो यह 75 सीसी तक क्षमता वाले दोपहिया वाहन के लिए 2,901 रुपये है. इसके अलावा, 75 से 150 सीसी तक के टू-व्हीलर के लिए 3,851 रुपये, 150 से 350 सीसी तक के दोपहिया वाहन के लिए 7,365 रुपये और 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाले टू-व्हीलर के लिए पांच साल का सिंगल प्रीमियम 15,117 रुपये रखा गया है. SBI MF की अमीर बनाने वाली स्कीम, 5000 रु SIP से 20 साल में निवेशक बने करोड़पति, ये है रिटर्न चार्ट फोर-व्हीलर्स के लिए मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय की तरफ से जारी एक गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जून से लागू नई दरें इस प्रकार हैं – 1000 सीसी या उससे कम इंजन कैपेसिटी वाली प्राइवेट कार के थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के लिए अब साल में 2094 रुपये प्रीमियम देना होगा. अब तक इसके लिए 2072 रुपये देने पड़ते थे. 1000 सीसी से 1500 सीसी तक इंजन क्षमता वाली प्राइवेट कारों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम 3221 रुपये से बढ़ाकर 3416 रुपये कर दिया गया है. 1500 सीसी से ज्यादा इंजन कैपेसिटी वाले प्राइवेट वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम 7890 रुपये से बढ़ाकर 7897 रुपये किया गया है. India Post Payments Bank में ये सुविधाएं हुई महंगी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम सर्विस चार्ज (AePS) पेश किया है. AePS इश्युअर ट्रांजेक्शन शुल्क 15 जून, 2022 से लागू होंगे. हर माह के पहले तीन AePS इश्युअर ट्रांजेक्शन, जैसे कैश विदड्रॉल, कैश डिपॉजिट और मिनी स्टेटमेंट मुफ्त होंगे. इस लिमिट से अधिक, कैश विदड्रॉल और कैश डिपॉजिट पर प्रति लेनदेन 20 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा. और मिनी स्टेटमेंट लेनदेन पर 5 रुपये प्लस जीएसटी प्रति लेनदेन शुल्क लिया जाएगा.

