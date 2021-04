इस तरह युवाओं को डालनी चाहिए बचत की आदत, सेविंग्स से लेकर वेल्थ क्रिएशन का लक्ष्य होगा आसानी से पूरा

पहले अधिकतर लोग रिटायरमेंट और इमरजेंसी एक्सपेंसेज को लेकर पैसे बचाते थे. हालांकि अब लोगों का फोकस फाइनेंसियल प्लानिंग और इंवेस्टमेंट प्लानिंग पर है. अब लोग फाइनेंसियल इंडेपेंडेंस और वेल्थ क्रिएशन पर भरोसा करने लगे हैं. फाइनेंसियल इंडेपेंडेंस का मतलब सिर्फ अपने खर्चों के लिए फंड का प्रबंध करना नहीं है बल्कि बचत करना और निवेश करने को लेकर भी है. यानी कि अगर आप अपनी कमाई के एक हिस्से की बचत कर पाते हैं और निवेश भी कर पाते हैं तो यह वित्तीय स्वतंत्रता है. बचत के लिए लोगों को शुरुआत करनी चाहिए चाहे रकम कितनी भी कम हो क्योंकि छोटी राशि से की गई बचत लांग टर्म में बड़ी राशि बन जाएगी.

बचत को कैश के रूप में या सेफ सिक्योरिटीज में लिक्विड एसेट्स के रूप में किया जाता है जबकि निवेश लांग टर्म प्रॉसेस है जिसके तहत स्टॉक्स की खरीदारी, रीयल एस्टेट व फिक्स्ड एसेट्स की खरीदारी शामिल है. निवेश के लिए विकल्पों की समझ होनी जरूरी है लेकिन बचत के लिए सिर्फ अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखना, हर महीने के बचट का आकलन करना, खर्च को कम करना, बचत लक्ष्य का निर्धारण करना, फाइनेंसियल प्रॉयोरिटीज डिसाइड करना और अपनी बचत के ग्रोथ को ट्रैक करना होता है.

APY: 7 रु की रोज बचत से मिलेगी 5000 रु मंथली पेंशन, 2.8 करोड़ लोग कर चुके हैं रजिस्टर

आप कितनी बचत कर रहे हैं या कर सकते हैं, इस पर सबसे अधिक प्रभाव बजट का पड़ता है. एक बजट बनाकर उसके मुताबिक खर्च करने पर बचत और निवेश जारी रख सकते हैं. इसके अलावा गैरजरूरी चीजों पर खर्च न हो, इसके लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत है. सफलतापूर्वर बचत के लिए एबीसीडी के मंत्र को फॉलो करें.

युवाओं को अपनी कमाई के एक हिस्से को बचत करने की नियमित आदत बनानी चाहिए. इसके लिए युवाओं को अपने खर्चों को ट्रैक करना चाहिए और इसे नियमित तौर पर हर 15 दिन पर एनालाइज करना चाहिए. इससे गैर-जरूरी खर्चों को चेक करने और महीने के अगले 15 दिन इस पर नियंत्रण रखने की कोशिश करनी चाहिए.

(Article by TV Raman, Professor, Finance, Amity Business School, Amity University)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.