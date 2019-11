हर 4 साल बाद फैमिली संग घूमें विदेश, पैसों की नहीं होगी टेंशन; 150 रु रोज से शुरू करें बचत

Foreign Holiday Plan: सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और ट्रैवल एजेंसियों ने देश और विदेश घूमने के लिए आकर्षक ट्रैवल पैकेज देना शुरू कर दिया है. बहुत से लोग देश में ही विंटर वैकेशन का प्लान करते हैं तो कुछ लोग विदेश जाना चाहते हैं. हालांकि विदेश घूमना खर्चीला है, इसलिए बहुत से लोग चाहकर भी फॉरेन ट्रिप नहीं कर पाते. मौजूदा समय में जहां फैमिली संग देश में घूमने का नॉर्मल खर्च 50 से 60 हजार है, वहीं विदेश घमने में इससे दोगुना या इससे भी ज्यादा खर्च हो जाता है. अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं और विदेश घूमने के शौक में पैसा आंड़े आ रहा है तो इसके लिए सही प्लानिंग की जरूरत है. सही तरीके से प्लानिंग करें तो हर 4 से 5 साल में आप विदेश घूमने का शौक पूरा कर सकते हैं, वह भी परिवार के साथ.

अगर आज से 4 साल की बात करें तो महंगाई को ध्यान में रखना होगा. इसे ऐसे एक छोटी फैमिली के लिए आज 1.25 से 1.4 लाख है, उसका खर्च अगले 4 साल में बढ़कर 2.5 लाख से ज्यादा होगा. यानी 4 साल बाद ​फॉरेन ट्रिप के लिए आपको कम से कम 2.5 से 2.8 लाख रुपये का इंतजाम करना होगा. इतने खर्च में आज से 4 साल बाद आप फैमिली संग सिंगापुर, बैंकॉक, काठमांड, भूटान, मलेशिया या मॉरिसस जैसी जगहों का लुत्फ उठा सकेंगे. इसी तरह से अगले 4-4 साल के लिए प्लानिंग करते समय बढ़ती महंगाई को भी ध्यान में रखना होगा और रोज की बचत को उसी अनुपात में बढ़ाना होगा.

4 साल बाद विदेश घूमने के लिए फंड: 2.8 लाख रुपये

रोज की बचत: 150 रुपये

महीने की बचत: 4500 रुपये

इस बचत को बेहतर म्यूचुअल फंड स्कीम में SIP करना होगा.

SIP का अनुमानित रिटर्न: 12 फीसदी सालाना

4 साल बाद SIP वैल्यू: 2.78 लाख रुपये

नोट: बाजार में ऐसे कई म्यूचुअल फंड हैं, जिनमें लंबी अवधि में 15 फीसदी तक रिटर्न मिला है. हमने यहां औसतन 12 फीसदी रिटर्न के आधार पर कैलकुलेशन किया है.

मिराए एसेट इमर्जिंग ब्लूचिप फंड

एसेट: 8868 करोड़ रुपये (31 अक्टूबर, 2019)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.78% (31 अक्टूबर, 2019)

लांच डेट: 9 जुलाई, 2010

लांच के बाद से रिटर्न: 20.23%

5 साल का रिटर्न: 16%

आदित्य बिरला सनलाइफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड

एसेट: 1888 करोड़ रुपये (31 अक्टूबर, 2019)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.38% (31 अक्टूबर, 2019)

लांच डेट: 14 दिसंबर, 2013

लांच के बाद से रिटर्न: 20.56%

5 साल का रिटर्न: 14.24%

ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड

एसेट: 3445 करोड़ रुपये (31 अक्टूबर, 2019)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.12% (31 अक्टूबर, 2019)

लांच डेट: 22 अगस्त, 2008

लांच के बाद से रिटर्न: 18.51%

5 साल का रिटर्न: 14%

SBI स्मालकैप फंड

एसेट: 2915 करोड़ रुपये (31 अक्टूबर, 2019)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.29% (31 अक्टूबर, 2019)

लांच डेट: 9 सितबर, 2009

लांच के बाद से रिटर्न: 17.91%

5 साल का रिटर्न: 16%

(डिस्क्लेमर : हमने ये रिपोर्ट फंड के प्रदर्शन के आधार पर दी है. यहां हम निवेश की सलाह नहीं दे रहे हैं. बाजार के अपने जोखिम है, इसलिए निवेश के पहले अपने स्तर पर एडवाइजर से सलाह जरूर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.