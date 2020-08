How to Get Pension: आसान तरीके से खुल जाएगा पेंशन अकाउंट, 30 हजार मंथली पाने के लिए करें ये इंतजाम

How to Open NPS Account for Pension: रिटायरमेंट प्‍लानिंग सभी के लिए जरूरी है. इसके लिए कई विकल्‍प हैं. नेशनल पेंशन सिस्‍टम यानी एनपीएस उनमें से एक है. कोई भी शख्स नौकरी में रहते हुए एनपीएस अकाउंट खुलवा सकता है और पेंशन खाते में नियमित रूप से इसमें कॉन्ट्रिब्‍यूशन कर सकता है. NPS में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा PFRDA द्वारा रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है. ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं. इस अकाउंट में निवेया कर आप टैक्स छूट का भी लाभ ले सकते हैं. एनपीएस के तहत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है.

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में 2 तरह के खाते खोलने की सुविधा मिलती है. इसमें टियर-1 अकाउंट पेंशन अकाउंट होता है. वहीं, टियर-2 अकाउंट वॉलंटियरी सेविंग्स अकाउंट है. जिन एनपीएस सब्सक्राइबर का टियर-1 अकाउंट है, वे टियर-2 अकाउंट खोल सकते हैं. इसके लिए ऑफलाइन या एनपीएस पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है.

हमने यहां निवेशक की औसत उम्र 25 साल मानी है. वहीं, इसमें 5 हजार रुपये मंथली योगदान को बेस बनाया है. 25 साल की उम्र से अगर योजना से जुड़ते हैं तो इसमें 60 साल की उम्र तक यानी 35 साल तक निवेश करना होगा.

NPS में मंथली निवेश: 5000 रुपये (72,000 रु सालाना)

35 साल में कुल योगदान: 21 लाख रुपये

निवेश पर अनुमानित रिटर्न: 8%

मेच्योरिटी पर कुल रकम: 1.15 करोड़ रुपये

एन्युटी परचेज: 55%

अनुमानित एन्युटी रेट: 6%

60 की उम्र पर पेंशन: 31750 रुपये महीना

एक मुश्त कैश: 51 लाख

नोट: यहां हमने NPS कैलकुलेटर पर 55 फीसदी रकम से एन्युटी खरीदने पर कैलकुलेशन किया है. एन्युटी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कांट्रैक्ट होता है. इस कांट्रैक्ट के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में योजना में कम से कम 40 फीसदी रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है.

आधार या पैन कार्ड

ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए नेट बैंकिंग सुविधा, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड.

पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ

हस्ताक्षर की गई फोटो

