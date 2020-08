आपको भी करनी है बैंक FD; इन 4 बातों का जरूर रखें ध्यान, नहीं होगा नुकसान

जमा और बचत की बात करें तो बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम बेहद पॉपुलर है. इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोग इसे सुरक्षित मानते हैं और उन्हें तय रिटर्न मिलता है. सबसे अच्छी बात है कि मार्केट लिंक्ड स्कीम नहीं होती है, इसलिए बाजार के उतार चढ़ाव का इस पर कोई असर नहीं होता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हीं वजहों से एफडी में बिना सोचे समझे निवेश करना बेहतर तरीका है. एफडी के साथ भी कुछ रिस्क फैक्टर जुड़े होते हैं. वहीं कुछ जरूरी बातों को अनदेखा करने पर भी नुकसान हो सकता है. इसलिए फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रख लेना ही बेहतर उपाय है.

फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने से पहले उसके टेन्योर को तय करना बहुत महत्वपूर्ण है. ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर निवेशक मेच्योरिटी से पहले राशि को विद्ड्रॉ करते हैं, तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होगा. इससे डिपॉजिट पर कमाए जाने वाला कुल ब्याज कम हो सकता है.

एफडी में पैसा लगाते समय उस पर मिलने वाली ब्याज दर को भी देखना बहुत जरूरी है. आरबीआई ने इसे लेकर गाइडलाइंस जारी करता है. बैंक इनके द्वारा तय सीमा के अंदर ही ब्याज दर ऑफर कर सकते हैं. इस सीमा के अंगर बैंक अपने मुताबिक अलग-अलग ब्याज दरें पेश कर सकते हैं. इसलिए अलग-अलग बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दर में अंतर होता है. एफडी में निवेश करने से पहले इनकी तुलना कर लेनी चाहिए.

बैंक सीनियर सिटीजन को एफडी पर ज्यादा ब्याज दर भी देते हैं. इसलिए अगर आप या आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है, तो उसे एफडी में निवेश करने पर अतिरिक्त फायदा मिलेगा.

आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट पर होने वाली ब्याज आय पर इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स लगता है. अगर एफडी पर कमाया गया ब्याज एक वित्तीय वर्ष में 10 हजार रुपये से ऊपर होता है, तो उस ब्याज पर TDS डिडक्शन होता है. यह कुल कमाई गई ब्याज का 10 फीसदी होगा. हालांकि, अगर आपकी आय टैक्सेबल रेंज से कम है, तो आप एफडी पर टीडीएस डिडक्शन नहीं होने देने के लिए बैंक को फॉर्म 15G और फॉर्म 15H सब्मिट कर सकते हैं.

पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या रद्द हो जाएगा इंश्योरेंस क्लेम? गाड़ी मालिक जान लें IRDAI के नियम

बैंक में पहले तिमाही और सालाना आधार पर ब्याज का विद्ड्रॉल करने का ऑप्शन था, अब कुछ बैंक में मासिक विद्ड्रॉल भी कर सकते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.