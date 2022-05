Fixed Deposit Interest Rates 2022: बैंक में FD करने की है प्लानिंग? इन बैंकों में मिल रहा है 6% से ज्यादा ब्याज, चेक करें लिस्ट

Fixed Deposit करते समय अलग-अलग टेन्योर चुनने का विकल्प होता है, ऐसे में आप 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं.

जमा और बचत के लिए बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposits) बेहतर विकल्प हो सकते हैं.

Fixed Deposits: जमा और बचत के लिए बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposits) बेहतर विकल्प हो सकते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनमें निवेश ज्यादा सुरक्षित होता है और रिटर्न भी पहले से तय रहता है. बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करते समय अलग-अलग टेन्योर चुनने का विकल्प मिलता है, ऐसे में आप अपनी सुविधानुसार, 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं. इसके अलावा एफडी मार्केट लिंक्ड स्कीम नहीं होते, इसलिए बाजार के उतार चढ़ाव का इन पर कोई असर नहीं होता. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में रेपो रेट में 0.40 फीसदी की बढ़ोतरी का एलान किया था. जिसके बाद कई दिग्गज बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में इजाफा कर रहे हैं. हाल ही में, बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda), ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) और पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) ने अपने कस्टमर्स के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं. SBI FD Rate Hike: एसबीआई ने बढ़ाई FD पर ब्याज दरें, जानिए अब कितना मिलेगा रिटर्न FD में निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान एफडी की अवधि: फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्जाज दर इसकी अवधि से जुड़ी होती है. उदाहरण के लिए 10 साल की एफडी पर रिटर्न हमेशा एक साल की एफडी से अधिक होगा. आप अपने वित्तीय लक्ष्य के मुताबिक शॉर्ट टर्म (1-3 वर्ष), मीडियम टर्म (3-5 वर्ष) और लांग टर्म (5-10 वर्ष) की एफडी चुन सकते हैं.

फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्जाज दर इसकी अवधि से जुड़ी होती है. उदाहरण के लिए 10 साल की एफडी पर रिटर्न हमेशा एक साल की एफडी से अधिक होगा. आप अपने वित्तीय लक्ष्य के मुताबिक शॉर्ट टर्म (1-3 वर्ष), मीडियम टर्म (3-5 वर्ष) और लांग टर्म (5-10 वर्ष) की एफडी चुन सकते हैं. रेटिंग: क्रिसिल और केयर जैसी क्रेटिड रेटिंग एजेंसियां कई पैरामीटर्स पर वित्तीय संस्थानों को रेटिंग देती हैं. किसी वित्तीय संस्थान की CRISIL FAA+ या CARE AA रेटिंग को सबसे अच्छा माना जाता है. अपनी पूंजी के निवेश पर रिस्क को न्यूनतम करने के लिए वित्तीय संस्थान की क्रेडिट रेटिंग जरूर चेक कर लें.

क्रिसिल और केयर जैसी क्रेटिड रेटिंग एजेंसियां कई पैरामीटर्स पर वित्तीय संस्थानों को रेटिंग देती हैं. किसी वित्तीय संस्थान की CRISIL FAA+ या CARE AA रेटिंग को सबसे अच्छा माना जाता है. अपनी पूंजी के निवेश पर रिस्क को न्यूनतम करने के लिए वित्तीय संस्थान की क्रेडिट रेटिंग जरूर चेक कर लें. वित्तीय संस्थान: सभी एफडी बेहतर हैं लेकिन सभी वित्तीय संस्थान नहीं. ऐसे में एफडी खाता खोलने से पहले वित्तीय संस्थान के फीचर्स और वैल्यू-एडेड सर्विसेज को जरूर एनालाइज कर लें.

सभी एफडी बेहतर हैं लेकिन सभी वित्तीय संस्थान नहीं. ऐसे में एफडी खाता खोलने से पहले वित्तीय संस्थान के फीचर्स और वैल्यू-एडेड सर्विसेज को जरूर एनालाइज कर लें. लोन सुविधा: पैसों की जरूरत पड़ने पर आमतौर पर लोग लोन के लिए आवेदन करते हैं. हालांकि अगर आप एफडी खोलते हैं तो आप स्वतः इसके अगेन्स्ट लोन हासिल करने के योग्य हो जाते हैं. इसके तहत निवेश पूंजी के 75 फीसदी हिस्से तक का लोन ले सकते हैं और इस पर एफडी की ब्याज दर से 2 फीसदी अधिक दर पर ब्याज चुकाना होता है. एफडी के अगेन्स्ट लोन लेने पर लोन की अवधि एफडी की अवधि के बराबर होती है. ऐसे में अगर आप 10 साल की एफडी खाता खोला है और दूसरे साल आप लोन के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास आठ साल लोन के भुगतान के लिए होंगे. Fixed or Floating Rate Home Loan: फिक्स्ड या फ्लोटिंग कौन सा लें होम लोन? ब्याज दरें बढ़ने के माहौल में क्या होगा सही फैसला? इन बैंकों में मिल रहा है बेहतर रिटर्न अगर आप FD में निवेश की योजना बना रहे हैं तो यहां हमने ऐसे बैंकों के ब्याज दरों की जानकारी दी है, जो एफडी पर अच्छा रिटर्न दे रहे हैं. 2 करोड़ रुपये से कम के फिक्स्ड डिपॉजिट पर अलग-अलग बैंकों के ब्याज दरों की जानकारी यहां मिल जाएगी. इस लिस्ट में 10 मई 2022 तक की स्थिति में 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए बैंकों द्वारा दी जाने वाली लेटेस्ट ब्याज दरों को शामिल किया गया है. बैंक का नाम इंटरेस्ट रेट (जनरल सिटीजन्स के लिए) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 2.90% से 5.50% बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) 2.80% से 5.35% HDFC बैंक 2.50% से 5.60% बैंक ऑफ इंडिया 2.85% से 5.05% पंजाब नेशनल बैंक (PNB) 2.90% से 5.25% कैनरा बैंक 2.90% से 5.50% IDFC बैंक 2.50% से 6.00% एक्सिस बैंक 2.50% से 5.75% Yes बैंक 3.25% से 6.25% इंडसइंड बैंक 2.75% से 6.50% सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2.75% से 5.15% (सोर्स-बैंकबाजारडॉटकॉम)

