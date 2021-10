Life Certificate: इन पांच तरीकों से जमा कर सकते हैं जीवित होने का प्रमाण पत्र, विदेश में हैं तो भी नहीं होगी दिक्कत

सभी रिटायर्ड केंद्रीय कर्मियों को हर साल नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करना होता है. इसके बाद ही उनकी पेंशन जारी रह पाती है. कुछ समय पहले सरकार ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के रिटायर्ड केंद्रीय कर्मियों को एक महीने पहले ही यानी 1 अक्टूबर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की राहत दी. बड़ी संख्या में हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स बैंकों में जाकर जीवन प्रमाणपत्र जमा करते हैं लेकिन अपनी सुविधा के हिसाब से इसे डिजिटल तरीके से भी जमा किया जा सकता है. इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं जिससे विदेशों में रहते हुए भी इसे जमा किया जा सकता है.

