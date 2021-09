Your Money: टू-व्हीलर लोन के लिए अप्लाई करते समय इन पांच बातों का ध्यान रखना है बेहद जरूरी

Your Money: क्या आप अपना ड्रीम बाइक खरीदना चाहते हैं, लेकिन पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है? आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप टू-व्हीलर लोन लेकर अपने ड्रीम बाइक के लिए धन जुटा सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं. मार्केट में कई तरह के टू-व्हीलर लोन प्लान मौजूद हैं, ऐसे में हमें इसके लिए अप्लाई करने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. हम यहां आपको बताएंगे कि टू-व्हीलर लोन के लिए अप्लाई करते समय किन पांच बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

अलग-अलग वित्तीय संस्थानों के लोन संबंधित नियम और शर्तों में अंतर होता है. इसके अलावा, ब्याज दर, अधिकतम लोन अमाउंट और लोन टू वैल्यू (LTV) रेश्यो में भी अंतर होता है. लोन के लिए आवेदन करते समय, टू-व्हीलर फाइनेंस से जुड़े अलग-अलग फीस जैसे प्रोसेसिंग फीस आदि के भुगतान के लिए तैयार रहना चाहिए.

इसके साथ ही, अलग-अलग लेंडर्स के उन हिडन नियमों को भी समझ लें जिनके बारे में आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता है. ये नियम आपके लोन एप्लिकेशन को प्रभावित कर सकते हैं. अच्छे रिसर्च के ज़रिए आपको ऐसे लेंडर्स की जानकारी भी मिल सकती है जो प्रोसेसिंग फीस नहीं लेते हैं या काफी कम लेते हैं.

कई बैंक एक बाइक पर अधिकतम 90% से 95% तक लोन देते हैं. LTV रेश्यो दोपहिया वाहन के प्रकार और आवेदक की प्रोफाइल जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करता है. आपको अलग-अलग लेंडर्स द्वारा दी जाने वाली LTV रेश्यो और लोन अमाउंट की तुलना करनी चाहिए. आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जो बाइक आप खरीदना चाहते हैं उसकी कीमत एक लाख रुपये हो लेकिन लेंडर्स आपको अधिकतम 20 हजार रुपये ही ऑफर करे. इसलिए, ऐसे लेंडर्स का चुनाव करें जो आपकी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त लोन अमाउंट ऑफर करे.

ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी जरूरत से ज्यादा लोन अमाउंट ऑफर किया जाए और ज्यादा महंगी बाइक खरीदने के लिए प्रेरित किया जाए. ऐसी स्थिति में आपको ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए. ऐसा करने पर आपको लंबी अवधि में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. मासिक EMI की रकम ज्यादा होने पर आपको इसके भुगतान में भी परेशानी हो सकती है.

बैंक या वित्तीय संस्थान आवेदक की आय, आयु, रोजगार की स्थिति और क्रेडिट हिस्ट्री जैसे फैक्टर्स के आधार पर लोन पात्रता और इंटरेस्ट रेट निर्धारित करते हैं. यह जरूरी नहीं है कि टू-व्हीलर लोन के अप्रुवल के लिए आपकी क्रेडिट हिस्ट्री मजबूत हो, लेकिन मजबूत साख आपको किफायती ब्याज दर पर टू-व्हीलर लोन प्राप्त करने में मदद करेगी.

अलग-अलग बैंक या वित्तीय संस्थानों के साथ ही एनुअल परसेंटेज रेट (APR) की तुलना भी करनी चाहिए. क्योंकि इसमें टू-व्हीलर लोन प्राप्त करने में शामिल लागत और व्यय शामिल होते हैं. इसलिए, एक ऐसे वित्तीय संस्थान का चयन करने की सलाह दी जाती है जो कि किफायती ब्याज दर पर दोपहिया वाहन लोन प्रदान करता हो.

ज्यादातर बैंक या वित्तीय संस्थान त्योहारी सीजन के दौरान अपने ग्राहकों के लिए आकर्षक लोन ऑफर पेश करते हैं. कुछ तो मॉनसून सेल जैसे मौसमी ऑफर भी देते हैं. इन ऑफर्स में कम ब्याज दर, जीरो डाउन पेमेंट, 100% फाइनेंसिंग, जीरो प्रोसेसिंग फीस आदि शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा, अगर आप पहले से ही ग्राहक हैं, तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आपको नए ग्राहकों की तुलना में कम ब्याज दर पर लोन मिल जाए.

अलग-अलग लेंडर्स के रिपेमेंट विकल्पों की जांच करनी चाहिए. अवधि जितनी लंबी होगी, इंटरेस्ट कंपोनेंट भी उतना ही ज्यादा होगा. फ्लेक्सिबल लोन EMI वाला एक प्लान चुनकर आप अपना लोन जल्दी चुका सकेंगे और कभी भी EMI के भुगतान से नहीं चुकेंगे.

