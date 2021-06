Best Investment Tips : बेहतरीन रिटर्न के लिए कहां निवेश करें सीनियर सिटिजन? इन 5 शानदार स्कीमों में बारे में जान लें

Best Investment Tips : नौकरी से रिटायर हो चुके सीनियर सिटिजन की आय के स्रोत रहे पारंपरिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर ब्याज लगातार घटता जा रहा है. रिटायर्ड इनवेस्टर अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा ज्यादातर बैंक एफडी में रखते हैं, जिसका ब्याज अब 5 से 6 फीसदी तक सीमित हो गया है. ऐसे में वह अपना पैसा कहां निवेश करें? बैंक एफडी के अलावा भी कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनमें ये निवेश कर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं.

सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम की अवधि पांच साल की होती है. इसके तहत एक से अधिक अकाउंट खोला जा सकता है लेकिन इसमें अधिकतम 15 लाख रुपये का ही निवेश हो सकता है. अप्रैल-जून तिमाही के लिए सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम का ब्याज 7.4 फीसदी है. लेकिन इससे हुई कमाई पर टैक्स लगता है और यह आपकी अन्य स्त्रोत से आय में जुड़ जाती है.

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) की अवधि बढ़ा कर अब 31 मार्च 2023 कर दी गई है. इसमें एंट्री की उम्र 60 साल है. 31 मार्च, 2021 को खत्म हुए वित्त वर्ष में इस पर 7.40 फीसदी ब्याज मिल रहा था . इसमें हर साल ब्याज दर तय की जाएगी. इसमें भी अधिकतम 15 लाख रुपये तक जमा किया जा सकता है. दस साल के पॉलिसी टर्म तक पेंशनर के जीवित रहने पर निवेश की हुई रकम और फाइनल पेंशन किस्त जोड़ कर मिलेगी.

डाकघर की मासिक आय स्कीम की अवधि पांच साल के लिए होती है. इसमें एक बार तय ब्याज दर ही आखिर तक मिलती है. जून तिमाही में खत्म हुई तिमाही में ब्याज दर 6.6 फीसदी थी. एक सिंगल अकाउंट के जरिये अधिकतम साढ़े चार लाख रुपये जमा किया जा सकता है. वही ज्वाइंट अकाउंट के जरिये नौ लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं.

सावधान! अपने ही म्यूचुअल फंड से नहीं निकाल पाएंगे पैसे, अगर महीने के अंत तक पूरा नहीं किया यह जरूरी काम

हालांकि बैंक फिक्स डिपॉजिट का आकर्षण घटता जा रहा लेकिन अभी भी यह सबसे लिक्विड निवेश है. यानी आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं. इसकी अवधि सात दिन से लेकर 10 साल तक हो सकती है. ब्याज का भुगतान मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर होता है. इस वक्त कोई भी आम बैंक छह फीसदी से ज्यादा ब्याज एफडी पर नहीं दे रहा है. सीनियर सिटिजन को आधा फीसदी ज्यादा ब्याज मिलता है. एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एडएफसी बैंक सीनियर सिटिजन के लिए पांच साल इससे ज्यादा अवधि के एफडी लांच करते रहते हैं.

2020 के फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड 2020 की अवधि सात साल की है. इसकी ब्याज दरें हर साल बदलती रहेगी. इसका पहला कूपन रेट ( 1 जनवरी, 2021 को इसका पेमेंट हो चुका है) 7.5 फीसदी था. कूपन रेट/इंटरेस्ट रेट हर साल 1 जुलाई और 1 जनवरी को तय होता है. यह कूपन रेट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) के मौजूदा ब्याज दर से लिंक होता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.