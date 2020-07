यह बैंक लाया बच्चों के लिए खास ‘भविष्य’ बचत खाता, फ्री डेबिट कार्ड समेत मिलेंगे कई फायदे

Bhavishya savings account: फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Fino Payments Bank Limited) ने सोमवार को 10-18 साल की उम्र वाले नाबालिग बच्चों के लिए एक बचत खाता ‘भविष्य’ लॉन्च किया है. इस अकाउंट को मामूली रकम में खुलवाया जा सकता है और इसे बच्चों की खास जरूरतों के लिहाज से विकसित किया गया है. बैंक ने अभी ‘भविष्य सेविंग्स अकाउंट’ को यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में शुरू किया है. इसे धीरे-धीरे दूसरे राज्यों में भी पेश किया जाएगा. 2011 की जनगणना का हवाला देते हुए बैंक का कहना है कि भारत की आबादी में 10-19 साल की उम्र वालों की जनसंख्या 25 करोड़ है. 2021 में यह और बढ़ सकती है. इनमें से 70 फीसदी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं. इस​ लिहाज से ग्रामीण आधारित फिनो पेमेंट्स बैंक के लिए यह एक बड़ा अवसर है.

फिनो पेमेंट्स बैंक के सीओओ आशीष आहूजा का कहना है कि भारत की ताकत उसकी युवा आबादी है. अन्य दूसरे स्किल सीखने के साथ यह भी जरूरी है कि बच्चे शुरुआत से बैंकिंग के बारे में जानकारी रखें. यह अकाउंट आधार के जरिए खुल जाएगा. साथ ही यह पैरेंट्स के लिए बच्चों में बचत की आदत विकसित करने के लिए यह बेहतर होगा.

भविष्य सेविंग्स अकाउंट का इस्तेमाल कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किया जा सकता है. इसमें स्कॉलरशिप और डीबीटी सब्सिडी की रकम शामिल है. आहूजा ने बताया कि वित्त वर्ष 2021 के आखिर तक हमारा करीब एक लाख भविष्य सेविंग्स अकाउंट खोलने का लक्ष्य है. बच्चे के बालिग होते ही खाताधारक अपने वित्तीय लक्ष्यों की बेहतर योजना बना सकता है. इसके जरिए हम राष्ट्रीय ​वित्तीय समावेशी एजेंडे को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं.

भविष्य बचत खाते पर कई तरह के फायदे मिलेंगे. इसमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखना जरूरी नहीं होगा. इसके साथ फ्री में डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसका इस्तेमाल आधार अथॉटिकेशन के जरिए केवल एटीएम पर कैश निकासी के लिए किया जा सकता है. सुरक्षा वजहों से नाबालिग का एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जोकि उसके माता-पिता के नंबर से अलग हो. इसके अलावा, बच्चे के 18 साल के होते ही भविष्य बचत खाता रेग्युलर सेविंग्स अकांउट में अपग्रेड हो जाएगा. इसके लिए अपडेटेड जानकारी के साथ दोबारा KYC करानी होगी.

