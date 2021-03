Money Management: होली से सीखें पैसों का मैनेजमेंट, जिंदगी भर बेहतर रहेगी आर्थिक स्थिति

A police official in Punjab's Mohali said they impounded vehicles of those who indulged in hooliganism.

money management tips in hindi: हर साल रंगों का त्यौहार पूरे देश भर में बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता है. इस त्यौहार का अपना सांस्कृतिक महत्व है. हालांकि इस बार होली का रंग कुछ फीका है क्योंकि कोरोना महामारी के चलते लोगों के बीच डर बना हुआ है. सरकारें भी कोरोना के चलते होली को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं. कोरोना के चलते इस बार होली का जश्न कुछ फीका जरूर रहेगा लेकिन इससे आप जो वित्तीय सीख ले सकते हैं, वह जिंदगी भर किसी आर्थिक स्थिति को फीका नहीं होने देगा. होली से पैसों को सुरक्षित रखना, निवेश के तरीके और निवेश के समय ध्यान रखी जाने वाली जैसी कई अहम बातें सीख सकते हैं.

होली के मौके पर हम सभी अपनी त्वचा, बाल और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं. इसी प्रकार निवेश के लिए अपना पोर्टफोलियो चुनते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं. इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि जहां आप निवेश कर रहे हैं, वहां कितना रिस्क और रिटर्न हो सकता है. इसे एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप जोखिम नहीं ले सकते, तो इक्विटी में निवेश से दूर रहें और बैंक की एफडी में निवेश करें.

रंगों के त्यौहार होली पर किसी पर रंग या पानी डालते समय पूरा फोकस रखना जरूरी होता है. इसी तरह जब आप निवेश करते हैं, तो आपका ध्यान पूरी तरह लक्ष्य पर होना चाहिए. यह आपकी बेहतर वित्तीय स्थिति और बच्चे की शिक्षा का खर्च, घर या गाड़ी खरीदना, रिटायरमेंट जैसे वित्तीय लक्ष्य के लिए जरूरी है.

होली पर खेले जाने वाले अलग-अलग रंगों का अपना महत्व होता है, उसी तरह निवेश पोर्टफोलियो में भी विभिन्नता होनी चाहिए. अपनी पूरी पूंजी को एक जगह निवेश करने की बजाय अलग-अलग जगहों में निवेश करना चाहिए. इसके लिए म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक, बॉन्ड, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट और स्मॉल सेविंग स्कीम्स में रिस्क लेने की क्षमता और एसेट के मुताबिक निवेश करना चाहिए.

होली सिर्फ रंगों का ही नहीं बल्कि मिठाइयों जैसे गुझिया, मालपुआ का भी पर्व है. इन मिठाइयों को बड़े धैर्य और मेहनत के साथ बनाया जाता है और जब आप उन्हें खाया जाता है, तब उस मेहनत का स्वाद मिलता है. इसी तरह निवेश करते समय बचत करना और उसे सही तरीके से निवेश करने पर अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं. कम उम्र में बचत और निवेश की आदत डाल लें तो बेहतर रहेगा और आपको अधिक फायदा मिलेगा.

रंगों का त्यौहार होली बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है. इस पर्व पर हम अपनी आदतों को लेकर समीक्षा और आत्ममंथन करते हैं. इसी तरह हमें अपने मेहनत से कमाए गए पैसों के निवेश की समीक्षा करनी जरूरी है. इससे लंबे समय तक आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी बनी रहेगी. समय-समय पर यह देखते रहना चाहिए कि आपके निवेश से पोर्टफोलियो बढ़ने में मदद मिल रही है या नहीं.

(Source: Axis Bank Blog)

