Financial Tips: नए साल में बदलें खर्च और बचत की आदतें, जीवन में पैसों की नहीं होगी कमी

Financial Planning: नया साल आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं. हालांकि, संवत कैलेंडर के अनुसार दिवाली से ही उसकी यानी संवत 2077 की शुरुआत हो चुकी है. किसी न किसी तरह से यह समय आपके वित्तीय रूप से स्वस्थ रहने के विषय पर बात करने के लिए सही है. इस वजह से मौजूदा परिदृश्य में यह तैयारी करना जरूरी है कि ऐसे क्या उपाय करें, जिससे वित्तीय रूप से स्वस्थ रहने में सफलता मिले. जानते हैं ऐसे ही 5 जरूरी उपाय…..

अपने खर्च और बचत को लेकर एक बजट पहले जरूर तैयार करना चाहिए. भले ही एक स्प्रेडशीट बनाने के बारे में सोचना ही परेशानी लगती हो, फिर भी वित्तीय रूप से स्मार्ट लोग ऐसा जरूर करते हैं. निवेश करते समय या संतुलन बनाने के लिए एक गाइडिंग फ्रेमवर्क की जरूरत होती है. पहले से ही खर्च और बचत को तय कर लेना और कुछ मापदंडों में रखने से पर्सनल फाइनेंस में संतुलन बनेगा. कहने का मतलब है कि बजट पर काम करना चार्ट बनाने के समान है कि आप किसी नए क्षेत्र में खुद को कैसे नेविगेट करना चाहते हैं.

सभी के लिए बजट निर्धारित करना प्रमुख प्राथमिकता है क्योंकि यह सुनिश्चित करेगा कि आप हर कदम सोच-समझकर उठाएं और मॉडरेशन और संतुलन के रास्ते पर चलें.

वर्ष 2020 दुनियाभर में सभी के लिए एक रोलरकोस्टर की राइड रहा है. इस साल कैपिटल मार्केट में जमकर उतार चढ़ाव देखने को मिला है. नया साल हमें 2020 की स्थिति से विदाई दे भी सकता है और नहीं भी. हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल में चीजें बेहतर हो जाएंगी.

इस बीच इमरजेंसी फंड हमारी किसी भी रणनीति की प्राथमिकता होनी चाहिए. हमारे पास हमेशा कुछ न कुछ मुद्दे रहेंगे, जिनसे हमें निपटना होगा. अगर हम उसके लिए पहले से सोचकर रखेंगे तो बिना किसी दिक्कत के ऐसी स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिलेगी.

साल 2020 ने हमारे जीवन में जो बदलाव लाए, वह अच्छे ही हैं. अगर संकेतों को समझें तो महामारी के बाद की दुनिया में पहले जैसा जीवन कभी नहीं रहेगा. शायद, कई डाइनामिक्स की वजह से नौकरियों का परिदृश्य सबसे अधिक बदल रहा है. इनमें से कुछ डायनामिक्स भविष्य की दुनिया और नौकरियों की प्रकृति के साथ-साथ इसमें निवेश को फिर से बनाएंगे.

आपको नए स्किल सीखना चाहिए. अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो जानें कि कैसे कर सकते हैं. अगर आप पहले से ही शेयर बाजारों में निवेश कर रहे हैं, तो अपने आपको क्रैश कोर्स के लिए एनरोल करें. एल्गो-ट्रेडिंग जैसे नए विचारों में गहराई से उतरें और देखें कि कैसे आप प्रोग्रामिंग नॉलेज के साथ या उसके बिना अपनी एल्गो-ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं.

निवेश आपको उन साधनों का लाभ उठाने की अनुमति देता है जो आपकी संपत्ति को कई गुना बढ़ाते हैं और आपकी देनदारियों को कम करते हैं. अगर आप पैसे बचाकर घर में या बैंक में रखते हें तो बड़ी राशि नहीं मिलने वाली. आप जो निवेश करेंगे, उससे जरूर ऐसा हो सकता है.

इस वजह से जवाब यह है कि जीवन में स्मार्ट निवेश के फैसले जल्दी करें. ऐसा करने पर, आप जब चाहें तब एक अतिरिक्त रेवेन्यू स्ट्रीम या फाइनेंशियल बफर बना सकते हैं.

वित्तीय आदतों की तरह परिस्थिति, खुद-ब-खुद नहीं बदलती कि आपको अपने नए लक्ष्य हासिल करना है. आपको सोच-समझकर प्रयास करना होगा और उन क्षेत्रों में बदलाव करना होगा, जिनमें ओवरहॉल की आवश्यकता होती है. शुरुआत के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जूमिंग करने पर विचार करें. ये हैं आपका खर्च और बचत की आदतें. खर्चों की जांच करें और अनावश्यक और टाले जा सकने वाले खर्च से दूर रहें. किराने का सामान, मनोरंजन, गैस, और इसी तरह के अन्य खर्चों को कम से कम करने की कोशिश करें.

गिरवी, किराया और यूटिलिटी में खर्च एकाएक कम नहीं होने वाला. आप अपने मंथली क्रेडिट और बैंकिंग स्टेटमेंट्स का लगातार निरीक्षण कर अपने कोर्स ऑफ एक्शन को तय कर सकते हैं. इससे यह जानने में मदद मिलेगी कि आप कहां खर्च कर रहे हैं और आप कहां कटौती कर सकते हैं.

(लेखक: जयकिशन परमार, सीनियर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, एंजेल ब्रोकिंग लिमिटेड)

