Child MF: 5000 रु मंथली जमा करने पर 20 साल में 70 लाख तक हुई रकम, अपने बच्चे के लिए चुनें बेस्ट स्कीम

बाजार में ऐसी बहुत सी स्कीम हैं, जिनमें बच्चों के नाम पर पैसा लगाया जा सकता है. लेकिन बहुत कम लोगों का ध्यान चाइल्ड म्यूचुअल फंड पर जाता है.

फाइनेंशियल एडवाइजर बच्चों के भविष्य के लिए जितनी जल्दी हो सके बचत करने की सलाह देते हैं. (File)

Best Investment Plan for Your Child: फाइनेंशियल एडवाइजर बच्चों के भविष्य के लिए जितनी जल्दी हो सके बचत शुरू करने की सलाह देते हैं. आज के छौर में वैसे भी जिस तरह से एजुकेशन महंगा हो रहा है, एडल्ट होने के बाद बच्चें की बड़ी रकम की जरूरत पड़ सकती है. वैसे भी अगर अनुशासित रहकर ​प्लान करें तो बच्चों के बड़े होने पर उनको एक मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है. बाजार में ऐसी बहुत सी स्कीम हैं, जिनमें बच्चों के नाम पर पैसा लगाया जा सकता है. लेकिन बहुत कम लोगों का ध्यान चाइल्ड म्यूचुअल फंड पर जाता है. बाजार में बच्चों के नाम पर भी म्यूचूअल फंड स्कीम उपलब्ध हैं. रिटर्न चार्ट देखें तो इनमें से कई स्कीम ने लंबी अवधि में बेहतरीन रिटर्न दिया है. हाई रिटर्न के साथ ये फायदे BPN फिनकैप के डायरेक्‍टर एके निगम का कहना है कि बाजार में कई फंड हाउस के चाइल्ड म्यूचुअल फंड उपलब्ध हैं. हालांकि यह कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं स्कीम में निवेश करें. बच्चों के लिए भविष्य की प्लानिंग करते समय आप किसी भी बेहतर म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर सकते हैं. चूंकि यह प्लान 15 साल या 20 साल यानी लंबी अवधि का है, इसलिए एसआईपी का विकल्प बेहतर है. बाजार में कुछ चाइल्ड फंड हैं, जिन्होंने पिछले 15 से 20 साल में 10 से 16 फीसदी सालाना के हिसाब से रिटर्न दिए हैं. कुछ चाइल्ड प्लान इक्विटी और डेट के कंपोजिशन के आधार पर निवेशकों को अलग अलग विकल्प देते हैं. मसलन ज्यादा जोखिम न लेने वाले निवेशकों के लिए अधिक डेट वाला पोर्टफोलियो चुनने का विकल्प. वहीं एग्रेसिव निवेशकों को अधिक इक्विटी वाले पोर्टफोलियो को चुनने का विकल्प मिलता है. इनमें लॉक-इन पीरियड होता है, जिससे एक तय समय के पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं. इनमें आप 5 साल या बच्चे के एडल्ट हो जाने तक निवेश नहीं निकाल सकते हैं. ICICI Prudential Child Care Fund लॉन्च डेट: 31 अगस्त, 2001

लॉन्च के बाद से रिटर्न: 15.502% 15 साल में 1 लाख एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 5 लाख रु

15 साल तक 5000 रु मंथली SIP की वैल्यू: 24.50 लाख रुपये 20 साल में 1 लाख एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 17.5 लाख रु

20 साल तक 5000 रु मंथली SIP की वैल्यू: 65 लाख रुपये कुल एसेट्स: 834 करोड़ रुपये (28 फरवरी, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.40% (28 फरवरी, 2022) HDFC Children’s Gift Fund लॉन्च डेट: 2 मार्च, 2001

लॉन्च के बाद से रिटर्न: 16.22% 15 साल में 1 लाख एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 7.64 लाख रु

15 साल तक 5000 रु मंथली SIP की वैल्यू: 31 लाख रुपये 20 साल में 1 लाख एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 20.62 लाख रु

20 साल तक 5000 रु मंथली SIP की वैल्यू: 70 लाख रुपये कुल एसेट्स: 5204 करोड़ रुपये (28 फरवरी, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.88% (28 फरवरी, 2022) Tata Young Citizens Fund लॉन्च डेट: 14 अक्टूबर, 1995

लॉन्च के बाद से रिटर्न: 12.85% 15 साल में 1 लाख एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 4.50 लाख रु

15 साल तक 5000 रु मंथली SIP की वैल्यू: 23 लाख रुपये 20 साल में 1 लाख एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 12 लाख रु

20 साल तक 5000 रु मंथली SIP की वैल्यू: 47 लाख रुपये कुल एसेट्स: 255 करोड़ रुपये (28 फरवरी, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.59% (28 फरवरी, 2022) UTI Children’s Career Fund लॉन्च डेट: 17 फरवरी, 2004

लॉन्च के बाद से रिटर्न: 10.24% 15 साल में 1 लाख एकमुश्त निवेश की वैल्यू: 5.260 लाख रु

15 साल तक 5000 रु मंथली SIP की वैल्यू: 26 लाख रुपये कुल एसेट्स: 592 करोड़ रुपये (28 फरवरी, 2022)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.49% (28 फरवरी, 2022) (source: value research) (Disclaimer: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के ​जोखिमों के अधीन है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं देता है. निवेश से पहले खुद पड़ताल करें या अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें.)

