Financial Mistakes: करना चाहते हैं ज्यादा बचत तो न करें ये 5 गलतियां, रहेंगे फायदे में

यहां हमने बचत से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताया है, जिनसे आपको बचना चाहिए. आप इन ट्रिक्स की मदद से ज्यादा बचत कर सकते हैं.

निवेश करने के लिए आपको पहले पैसे बचाने की जरूरत है.

Financial Mistakes: निवेश करने के लिए आपको पहले पैसे बचाने की जरूरत है. आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करके पैसा बचाया जा सकता है. आपकी कमाई पूरी तरह से आपके कंट्रोल में नहीं होती है और एक अवधि के लिए स्थिर रहती है, इसलिए बचत के लिए जरूरी है कि आप अपने खर्च को नियंत्रित करें. आप जितना कम खर्च करेंगे, बचत उतनी ही अधिक होगी. हममें से कई लोग बचत करते तो हैं लेकिन कभी-कभी कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसके चलते हमारी बचत प्रभावित होती है. यहां हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आपको बचना चाहिए. आप इन ट्रिक्स की मदद से ज्यादा बचत कर सकते हैं. खर्च करने से पहले करें बचत दिग्गज निवेशक वारेन बफेट ने कहा है, “खर्च करने के बाद जो बचा है उसे न बचाएं, बचाने के बाद जो बचता है उसे खर्च करें.” आमतौर पर हम बचत के बारे में नहीं सोचते हैं और पैसे खर्च करते जाते हैं. इससे होता यह है कि हम ज्यादा खर्च कर बैठते हैं. इसलिए, जरूरी है कि आप पहले कमाई का एक हिस्सा बचत के तौर पर अलग रख लें. अगर आप पैसे बचाने के लिए एक अमाउंट तय किए बिना खर्च करना जारी रखते हैं, तो आप अपनी कमाई का पूरा पैसा खर्च कर देंगे. RBI Rate Hike: सस्ते ब्याज का खत्म होगा दौर! बॉन्ड मार्केट में आपके निवेश पर होगा असर, कैसे बनाएं स्ट्रैटेजी शॉपिंग से पहले बना लें लिस्ट आपको जिन चीजों को खरीदना है उनकी एक लिस्ट बना लें. अगर आप इनकी लिस्ट नहीं बनाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई जरूरी सामान न खरीद पाएं. इसके साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि कोई अनावश्यक सामान खरीदने में ज्यादा धन बर्बाद हो जाए. इसलिए जरूरी है कि शॉपिंग से पहले लिस्ट बना लें और वही चीजें खरीदें जिनकी आपको जरूरत है. इनकम बढ़ने के साथ अपने खर्चे बढ़ाएं समझदारी भरा तरीका यह है कि अपने खर्चों में बढ़ोतरी तब करें जब आपकी इनकम बढ़ जाए. बचत बढ़ाने के लिए कमाई का बढ़ना जरूरी है. इसके साथ ही, कमाई बढ़ने पर बचत के हिस्से में भी इजाफा करें. नहीं तो, आपकी अतिरिक्त इनकम खर्चों में ही समाप्त हो जाएंगे. बजट बनाना है जरूरी पैसे बचाने के लिए, आपको यह निर्धारित करने के लिए एक बजट तैयार करना चाहिए कि कुल कमाई में से आपको किन चीजों पर कितना खर्च करना है और आपको कम से कम कितनी बचत करनी है. जरूरी चीजों पर अनिवार्य खर्च के अलावा आप मनोरंजन पर भी कुछ खर्च के लिए बजट तैयार कर सकते हैं. FirstMeridian Business Services लाएगी 800 करोड़ का IPO, SEBI में जमा किए कागजात पैसों के मामलों में पार्टनर को भी करें शामिल पैसों से जुड़े मामलों में आपको अपने पार्टनर को भी शामिल करना चाहिए. बचत के लिए एक हिस्सा अलग रखने के बाद बचे हुए पैसे को खर्च ही खर्च करना है. जरूरी है कि आप अपने पार्टनर को इस बारे में खुलकर बताएं ताकि घर में होने वाले अनावश्यक खर्चों को पार्टनर के साथ मिलकर रोका जा सके. (Amitava Chakrabarty)

