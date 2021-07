IT, Auto, Healthcare और कंज्यूमर सेक्टर के शेयरों की कैसी रहेगी चाल? Fidelity के नितिन शर्मा से जानिए बाजार की संभावनाओं का हाल

Fidelity Investment Tips : कोरोना महामारी की दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था के उबरने के संकेत कंपनियों के मुनाफों में नजर आने लगे हैं. महंगाई भले ही चुनौती बनी हुई हो, लेकिन डिमांड बढ़ती दिख रही है. खास कर रूरल डिमांड में फिर तेजी आने लगी है. Fidelity International के रिसर्च डायरेक्टर और इंडिया साइट हेड नितिन शर्मा का कहना है कि इकॉनमी के इन सकारात्मक संकेतों के साथ ही आईटी, हेल्थ, कंज्यूमर, मैटेरियल और ऑटो सेक्टर के चमकने की उम्मीद बढ़ गई है. इन सेक्टरों के ऑपरेशन और फाइनेंशियल परफॉरमेंस, दोनों में बेहतरी दिखेगी. लिहाजा इन सेक्टरों की कंपनियों शेयरों से बढ़िया रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं.

नितिन शर्मा ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन के क्षितिज भार्गव से बातचीत में यह भी बताया कि Zomato जैसी न्यू इकॉनमी की कंपनियों के आईपीओ में पैसा लगाने से पहले किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए.

नितिन शर्मा ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर छोटी रही. वैक्सीनेशन में तेजी आने की वजह से भी इकॉनमी पर बहुत घातक असर नहीं पड़ा है. हालांकि कोविड की तीसरी लहर और महंगाई बढ़ने की आशंका अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है लेकिन इस बीच रिजर्व बैंक (RBI) ने मार्केट में पूंजी का फ्लो बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है. इसके साथ एफआईआई (FII) का विश्वास भारतीय बाजार में बना हुआ है. एफआईआई यहां पिछले एक साल 34 अरब डॉलर का निवेश कर चुके हैं, जो ब्राजील के बाद सबसे अधिक है.

नितिन शर्मा का मानना है कि इन तमाम बातों का असर भारतीय बाजार पर पड़ेगा और आईटी, (IT Sector) कंज्यूमर (Consumer),हेल्थकेयर (Healthcare) मैटेरियल और ऑटो सेक्टरों (Auto Sector) का प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा. इन सेक्टर्स की कंपनियों का ऑपरेशन और फाइनेंशियल परफॉरमेंस चमकने की उम्मीद है.

बैंक और एनबीएफसी (NBFC) भी वापसी कर सकते हैं. इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इन सेक्टरों की ज्यादातर अच्छी कंपनियां आने वाले सकारात्मक दौर को डिस्काउंट कर चुकी हैं और महंगे वैल्यूएशन पर कारोबार कर रही हैं. उस मोर्चे पर ऑयल एंड गैस, मेटल्स और फार्मा सेक्टर में अच्छी संभावनाएं हैं.

नितिन शर्मा ने कहा कि जोमैटो जैसी न्यू इकॉनमी की कंपनियों में निवेश करने से पहले निवेशकों को कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले तो इन कंपनियों में किए गए निवेश को लंबा समय देना होगा, क्योंकि अभी तक इनमें से कुछ का ऑपरेटिंग मॉडल पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ है. इसके साथ हर सेगमेंट का मार्केट कहां है और कंपीटिशन का माहौल क्या है इस पर भी नजर रखनी होगी. साथ ही मैनेजमेंट क्वालिटी भी एक अहम चीज है. इस तरह के आईपीओ में निवेश बहुत सोच-समझ कर करना होगा क्योंकि आपको इन कंपनियों से लंबी अवधि में रिटर्न की उम्मीद होगी. इससे वैल्यूएशन मॉडल बहुत सेंसिटिव हो जाता है. इसके अलावा बैलेंसशीट की मजबूती, ऑपरेटिंग लीवरेज और कैश फ्लो जेनरेशन पर तो ध्यान रखना ही होगा.

