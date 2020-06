father’s day 2020: पिता को दें अच्छे ‘हेल्थ और वेल्थ’ का तोहफा, उम्र भर रहेंगे टेंशन फ्री

Father’s day 2020: फादर्स डे हो या न हो, पिता के लिए प्यार कभी कम नहीं होता. लेकिन फादर्स डे के जरिए यह जरूर दर्शाया जा सकता है कि आपके दिल में अपने पिता के कितना प्यार और आदर है. साथ ही उन्हें स्पेशल भी फील कराया जा सकता है. इसमें मदद करते हैं गिफ्ट. लेकिन जरूरी नहीं है कि गिफ्ट कोई चीज ही हो. आप अपने पिता के अच्छे स्वास्थ्य, वित्तीय रूप से सुरक्षा का इंतजाम करके भी उन्हें तोहफा दे सकते हैं. कैसे आइए जानते हैं-

आपके पिता ने पूरी जिदंगी कड़ी मेहनत की है ताकि आपको किसी चीज की कमी न रहे. एक नौकरीपेशा पिता सिक्योर रिटायरमेंट का हकदार है. लेकिन अक्सर परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए वह अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं कर पाता है. ऐसे में आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने पिता को सिक्योर रिटायरमेंट का गिफ्ट दे सकते हैं. इसके लिए अच्छे सेविंग या गारंटीड इनकम वाले प्लान में निवेश कर सकते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद पिता को पैसे की ​दिक्कत न हो.

बेहतर कल के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस या क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान लेना आज के टाइम में जरूरी हो चला है. वहीं ढलती उम्र में बीमारियों के होने का खतरा भी ज्यादा रहता है. ऐसे में अगर आपके माता-पिता के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं है तो इसका इंतजाम कर दें. इससे न सिर्फ उन्हें समय पर अच्छा इलाज मिल पाएगा बल्कि हॉस्पिटल का बिल भी बोझ नहीं बनेगा, जिससे वित्तीय सुरक्षा हासिल होगी.

सेहतमंद लाइफस्टाइल जरूरी है लेकिन नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की निगरानी करना भी जरूरी है. गिफ्ट के तौर पर अपने पिता का फुल बॉडी चेक-अप करा सकते हैं ताकि उनके स्वास्थ्य की नियमित रूप से निगरानी हो सके और किसी भी बीमारी का पहले ही पता लगाया जा सके और उसका इलाज किया जा सके.

कोविड19 की वजह से इस समय सभी लोग घर पर हैं और ​जिम बंद हैं. जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा है, उन्हें खासतौर पर घर से बाहर निकलने की मनाही है. अगर आपके पिता चुस्त दुरुस्त रहने में यकीन रखते हैं तो आप उन्हें घर पर फिटनेस क्लास का बंदोबस्त करके दे सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन फिटनेस क्लास सही विकल्प हैं. ऑनलाइन योगा, जुंबा या एरोबिक्स आदि फिटनेस क्लासेज में से चुनाव किया जा सकता है.

