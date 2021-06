Father’s Day: अपने पिता को दें वित्तीय सुरक्षा का तोहफा, इन विकल्पों का कर सकते हैं इस्तेमाल

Financial gifts for fathers: आज फादर्स डे है. और इससे बेहतर तोहफा क्या हो सकता है कि आप अपने पिता के लिए फाइनेंशियल लाइफ प्लान बनाएं, जिससे उनके बच्चे के आसपास नहीं रहने पर मदद मिले. और उन्हें वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता मिले. पिता मुश्किल समय में भी बच्चों की हर जरूरत को पूरा करते हैं. वे खाने, रहने और शिक्षा से लेकर उन सभी लग्जरी का भी ख्याल रखते हैं, जो उनकी पहुंच में हैं.

पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए निवेश करते हैं, लेकिन कई बार वे अपने खुद के बारे और वृद्ध उम्र में अपने हितों की सुरक्षा के बारे में भूल जाते हैं. इसमें बच्चे उनकी मदद कर सकते हैं.

कपड़े, परफ्यूम और दूसरे खास तोहफों से बेहतर आप उन्हें कुछ ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे लंबी अवधि में उन्हें फायदे मिलें, जैसे रिटायरमेंट, मेडिकल खर्च, निश्चित आय आदि के लिए प्लानिंग. आइए ऐसे कुछ आइडिया को जानते हैं, जिनसे उन्हें मदद मिल सकती है.

हेल्थ इंश्योरेंस के बेनफिट्स को तोहफे में देना सबसे बेहतर तोहफों में से एक हो सकता है. मौजूदा स्थिति को देखते हुए, हेल्थ इंश्योरेंस सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है. इसे जल्दी लेने पर ज्यादा फायदे होंगे. बढ़ती उम्र के साथ ऐसे कवर, जो आपके मेडिकल और हेल्थकेयर के खर्चों को कवर करें, मददगार हैं. व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए टर्म प्लान, पेंशन स्कीम्स, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स, सीनियर सिटीजन स्कीम्स आदि में निवेश कर सकता है.

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जारी करता है. ये कम जोखिम के साथ सबसे सुरक्षित निवेश है. यह फिजिकल गोल्ड से बेहतर है. सॉवरेन बॉन्ड होने की वजह से इसमें शुद्धता की गारंटी है. सरकार सोने के मूल्य पर 2.5 फीसदी सालाना का कूपन रेट देती है. SGB तीन साल के बाद लंबी अवधि में कैपिटल गेन भी देती है और मेच्योरिटी पर रिडीम करने पर टैक्स छूट भी मिलती है. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से आपके पिता को वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा मिल सकती है.

व्यक्ति की आय का छोटा हिस्सा आपके पिता को वित्तीय स्थिरता दे सकता है. नियोक्ताओं द्वारा पेंशन प्लान्स उनके कर्मचारियों को वित्तीय तौर पर मजबूत करने और उनके रिटायरमेंट के सालों में किसी अनिश्चित्ता से बचाने के लिए बनाए जाते हैं. भारत में लगभग सभी बीमा कंपनियां पेंशन प्लान उपलब्ध कराती हैं. ऐसे प्लान के लिए भुगतान मासिक आधार पर किया जा सकता है. पेंशन प्लान का दूसरा फायदा है कि कुछ प्लान्स एकमुश्त भुगतान पर तुरंत फायदा देते हैं.

60 साल या ज्यादा उम्र के लोग स्कीम का फायदा लेने के योग्य हैं. यह माता-पिता के लिए सबसे बेहतर निवेश योजनाओं में से एक है. इस सरकारी स्कीम में शून्य जोखिम है और इसमें अकाउंट खोलना बेहद आसान है. स्कीम की अवधि पांच साल है, लेकिन आपको इसे तीन साल के लिए बढ़ाने का विकल्प भी मिलता है. इसमें 7.4 फीसदी की ब्याज दर है. इसमें अधिकतम 15 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है.

(By: Nitin Shahi, Executive Director, Findoc Financial Services Group)

