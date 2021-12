New IPO : FabIndia लाएगी 3700 करोड़ रुपये का आईपीओ, सेबी में ड्राफ्ट पेपर दाखिल करने की कर रही तैयारी

FabIndia IPO : क्लोदिंग और फर्नीचर रिटेलर FabIndia 3770 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है. इसके लिए वह जल्द ही सेबी में ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर सकती है.इसके जरिये fabIndia कंपनी की 2 अरब डॉलर वैल्युएशन सामने आने की उम्मीद कर रही है.

दिल्ली स्थित कंपनी को विप्रो लिमिटेड के फाउंडर अजीम प्रेमजी के फैमिली ऑफिस PremjiInvest समेत कई निवेशकों का समर्थन हासिल है. कंपनी अगले साल की शुरुआत में सेबी में ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल कर सकती है. फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक आईपीओ का एक बड़ा हिस्सा ऑफर फॉर सेल हो सकता है. इसके जरिये fabIndia कंपनी की 2 अरब डॉलर वैल्युएशन सामने आने की उम्मीद कर रही है.

नौ कंपनियों ने नवंबर ( November 2021 ) में आईपीओ से 36,720 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई. यह पिछले एक दशक के दौरान किसी एक महीने में आईपीओ से जुटाई गई सबसे बड़ी रकम है. इनमें से पेटीएम का आईपीओ सबसे बड़ा था. नवंबर में अकेले पेटीएम ( Paytm)ने प्राइमरी मार्केट से 18,300 करोड़ रुपये जुटा लिए. पेटीएम का आईपीओ देश का अब तक सबसे बड़ा आईपीओ था. नवंबर में पूंजी बाजार से जुटाई गई पूंजी में से लगभग 50 फीसदी इसी एक कंपनी ने जुटा ली थी. हालांकि पेटीएम के आईपीओ को निवेशकों का अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला.

पेटीएम के आईपीओ की कमजोर लिस्टिंग के बाद भारतीय कंपनियां अपनी आईपीओ की योजनाओं को टाल रही हैं. पेटीएम का आईपीओ लिस्टिंग के शुरुआती दो दिनों ही 35 फीसदी तक गिर गया था. वहीं, पिछले हफ्ते आए स्टार हैल्थ एंड अलायड इन्श्योरेंस कंपनी को आईपीओ के लिए कम बिड मिलने के कारण इसे छोटा करना पड़ा था. FabIndia की वेबसाइट के मुताबिक यह कंपनी 1960 में स्थापित हुई थी और बड़ी संख्या में अपने प्रोडक्ट देश भर के गांवों से खरीदती है. कंपनी 55,000 से ज्यादा उत्पादकों को को शहरी बाजारों से जोड़े हुए है.

