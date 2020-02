नवजात शिशु का भी बन जाता है Aadhaar, इन दो डॉक्युमेंट की होती है जरूरत

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का कहना है कि माता-पिता नवजात बच्चे का भी आधार कार्ड (Aadhaar Card) बनवा सकते हैं. इसके लिए उसके थोड़ा बड़ा होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. नवजात शि​शु का आधार बनवाने के लिए बच्चे के साथ माता-पिता या अभिभावक का संबंध दर्शाने वाला डॉक्युमेंट चाहिए होगा. यह बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट या हॉस्पिटल द्वारा जारी डिस्चार्ज कार्ड/पर्ची हो सकती है.

इस डॉक्युमेंट के साथ माता या पिता में से किसी एक/अभिभावक का आधार भी चाहिए होगा. इन दोनों चीजों को लेकर आधार सेवा केन्द्र पर जाकर नवजात बच्चे का आधार कार्ड बनवाया जा सकता है.

#AadhaarForMyChild

Everyone can enrol for Aadhaar – even a new born child. All you need is the child's birth certificate and Aadhaar of one of the parents. Book appointment from: https://t.co/QFcNEqehlP pic.twitter.com/0Ncvr6XCKD — Aadhaar (@UIDAI) February 7, 2020

दो बार अपडेट कराने होंगे बच्चे के बायोमेट्रिक्स

याद रखें कि बच्चे के आधार के मामले में दो बार बायोमेट्रिक डिटेल्स अपडेट करानी होती हैं. पहली बार बच्चे के 5 साल का होने पर और दूसरी बार उसके 15 साल का होने पर. 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बायोमेट्रिक्स यानी अंगुलियों के निशान और आंखों की पुतली विकसित नहीं होते हैं. इसलिए इतने छोटे बच्चों के आधार इनरॉलमेंट के वक्त उनके बायोमेट्रिक डिटेल्स नहीं लिए जाते हैं. बच्चे के 5 साल का होने के बाद उसकी बायोमेट्रिक्स डिटेल्स ली जाती हैं. उसके बाद बच्चे के बड़ा होने पर उसके बायोमेट्रिक्स में बदलाव आता है. लिहाजा बच्चे के 15 साल का होने पर ये डिटेल्स अपडेट कराना जरूरी है ताकि बच्चा बड़ा होने के बाद अपने आधार को आसानी से इस्तेमाल कर सके.

#AadhaarForMyChild

Biometrics are not developed for children before 5 years of age. Hence, a child's Aadhaar data does not include biometric info like fingerprints and Iris scan. Once the child crosses 5, biometrics need to be updated. Read more: https://t.co/7xJTG9wJN0 pic.twitter.com/ZMoCZX9NAI — Aadhaar (@UIDAI) February 9, 2020

नहीं लगता कोई चार्ज

बच्चों की बायोमेट्रिक्स का अपडेशन फ्री है. इसके लिए कोई डॉक्युमेंट नहीं चाहिए होता है. केवल बच्चे को उसके आधार कार्ड के साथ निकटतम आधार केन्द्र ले जाना होता है.