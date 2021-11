Mutual Funds : अक्टूबर में घट गया इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश, जानें क्या रही वजह?

पॉजीटिव सेंटिमेंट और शेयर बाजार की रैली की वजह से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों का पैसा लगाना जारी है. अक्टूबर ( 2021) में भी निवेशकों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड में खासा निवेश किया, लेकिन यह सितंबर की तुलना में कम रहा. इसकी एक वजह निवेशकों की ओर से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है. इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों ने सितंबर में 36,656 करोड़ रुपये लगाए थे लेकिन अक्टूबर में यह घट कर 28,671 करोड़ रुपये पर आ गया.

Morningstar India के एसोसिएट डायरेक्टर-मैनेजर रिसर्च हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि AMFI के अक्टूबर 2021 के आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बिजनेस गतिविधियों में तेजी और कोरोना के बचाव के लिए टीकाकरण में रफ्तार की वजह से ग्रोथ आउटलुक में सुधार हुआ है. इकोनॉमिक रिकवरी की बढ़ती उम्मीदों की वजह से मार्केट ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है. फिलहाल कोरोना की तीसरी लहर और दूसरी चिंताएं हावी नहीं हैं. इस वजह से शेयर मार्केट में बुल रन ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है और इस वजह से निवेशक इक्विटी म्यूचुअल फंड की ओर आकर्षित हो रहे हैं. उनका कहना है कि परंपरागत निवेश इंस्ट्रूमेंट्स में कम रिटर्न की वजह से निवेशक इक्विटी म्यूचुअल फंड की ओर आकर्षित हो रहे हैं. निवेशकों को यह आकर्षक लग रहा है. इसके साथ ही म्यूचुअल फंड का SIP बुक भी मजबूत हो रहा है.

JhunJhunwala Portfolio : राकेश झुनझुनवाला के इस पसंदीदा शेयर ने निवेशकों को किया मालामाल, जानें, अभी और कितना मुनाफा दे सकता है

यह लगातार आठवां महीना है, जब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नेट फ्लो अच्छा रहा है. अब तक इस सेगमेंट में 73,766 करोड़ रुपये का नेट इनफ्लो रहा है इससे साफ पता चलता है कि निवेशकों में पॉजीटिव सेंटिमेंट बना हुआ है. इससे पहले जुलाई 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक निवेशक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से पैसे निकाल रहे थे. इस दौरान निवेशकों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से 46,791 करोड़ रुपये निकाल लिए थे. साफ है कि अब ट्रेंड उलट चुका है. डिविडेंड यील्ड और ELSS कैटेगरी को छोड़ कर सभी इक्विटी कैटेगरी में अक्टूबर के दौरान नेट इनफ्लो बढ़ा है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.