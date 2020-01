PF को लेकर है कोई समस्या, याद रखें हर माह की 10 तारीख; EPFO करेगा समाधान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने मेंबर्स और पेंशनर्स के लिए एक कैंपेन ‘निधि आपके निकट’ (Nidhi Apke Nikat) की शुरुआत की है. यह अपने सब्सक्राइबर्स तक पहुंच विकसित करने के लिए EPFO का एक प्रोग्राम है. EPFO के मुताबिक, संगठन हर माह की 10 तारीख को अपने हर क्षेत्रीय कार्यालय में ‘निधि आपके निकट’ प्रोग्राम का आयोजन करेगा. इस प्रोग्राम में सब्सक्राइबर्स अपनी शंकाओं का समाधान पा सकते हैं और EPFO की सर्विसेज को लेकर फीडबैक दे सकते हैं.

इस प्रोग्राम के पीछे EPFO का मकसद सभी हितधारकों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है. ऐसा इसलिए ताकि उनके बीच विचारों का आदान प्रदान हो सके और उन्हें EPFO द्वारा शिकायत निवारण के अलावा की जा रही नई पहलों से अवगत कराया जा सके.

EPFO के ट्वीट के मुताबिक, वैसे तो हर माह की 10 तारीख को इस प्रोग्राम का आयोजन होगा. लेकिन अगर किसी माह 10 तारीख को अवकाश का दिन रहता है तो निधि आपके निकट प्रोग्राम का आयोजन उसके अगले कार्यदिवस पर होगा.

‘निधि आपके निकट’ प्रोग्राम के दौरान EPFO मेंबर्स और पेंशनर्स EPFO के क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं और उन्हें अपनी समस्याएं बता सकते हैं. अधिकारी उनकी शिकायतों का निवारण करेंगे और उन्हें नई पहलों की जानकारी देंगे. नवंबर 2019 के आंकड़ों के मुताबिक, EPFO के एक्टिव मेंबर्स की संख्या 4.5 करोड़ से ज्यादा थी. वहीं इंप्लॉइज पेंशन स्कीम के तहत पेंशनर्स की संख्या 65 लाख थी.

