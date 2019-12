EPFO: प्राइवेट सेक्टर के इन कर्मचारियों को भी मिलती है पेंशन, साल में करते हैं सिर्फ कुछ महीने नौकरी

EPFO Pension Rules for Seasonal Workers: केंद्र सरकार की ओर से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने पेंशन का प्रावधान किया गया है. संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी लगातार दस साल नौकरी करने पर 58 साल की उम्र के बाद हर महीने पेंशन पाने के हकदार होते हैं. पेंशन के लिए 10 साल लगातार नौकरी की शर्त है. हालांकि, कुछ इंडस्ट्री जैसेकि चाय, रबर, काजू मिलिंग आदि ऐसी हैं जहां काम साल के सिर्फ कुछ महीने ही होता है, ऐसे में क्या इन क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी पेंशन के हकदार नहीं हैं? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में ट्वीट कर इस पर स्पष्टीकरण जारी किया है.

EPFO ने ट्वीट कर कहा है कि यदि आप सीजनल वर्कर यानी चाय, रबर, काजू मिलिंग, राइस मिलिंग जैसी इंडस्ट्री में कार्यरत है, जहां साल में कुछ ही महीने काम होता है तो भी आप 10 वर्ष की सदस्यता के बाद पेंशन के हकदार होंगे. यानी, सीजनल क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिलता है.

EPFO ने ट्वीट में लिखा है, ”जी हां, यदि आप इनमें से किसी भी मौसमी फैक्टरी तथा स्थापनाओं में वर्ष के केवल कुछ ही समय के लिए भी कार्य करते हैं तो आप दस वर्षों की सदस्यता के बाद पेंशन के पात्र हैं.”

EPFO की तरफ से यह कहा गया है कि यदि आप ऐसी जगह काम करते हैं जहां साल के कुछ ही पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन होता है तो ऐसी स्थिति में भी इस कंट्रीब्यूशन को पूरे साल के लिए माना जाएगा.

उदाहरण के साथ EPFO ने कहा कि यदि 2016 में अपनी कंट्रीब्यूटरी सर्विस यानी ​पेंशन फंड में अंशदान की अवधि, चार महीने से भी कम रही है तो आपकी कंट्रीब्यूटरी सर्विस एक साल ही मानी जाएगी. यानी, इस स्थिति में भी 10 साल पूरे होने पर आप पेंशन के हकदार होंगे.

EPFO ने जो लोग चाय, चीनी, तारपीन, रबड़, नील, तेल मिलिंग, लाइसेंस वाला नमक, पटसन की गांठे बनाना एवं दबाना, रोजिन, पटाखे, बर्फ, फ्रूट प्रोसेसिंग, वेजिटेबल प्रोसेसिंग, आइसक्रीम उद्योग, चावल मिलिंग, दाल मिलिंग, तंबाकू, टाइल, काजू उद्योग, हौजरी, लाख, पटाखे, काफी बागान, इलायची, बागान, काली मिर्च का खेत, फायरक्ले या जिप्सम आदि क्षेत्रों में काम करते हैं, वे ​सीजनल वर्कर की श्रेणी में आते हैं.

EPS 1995 के तहत नियोक्ता की ओर से कर्मचारी के EPF में किए जाने वाले 12 फीसदी कॉन्ट्रीब्यूशन में से 8.33 फीसदी EPS में जाता है. हालांकि, EPS में अधिकतम मासिक योगदान 1,250 रुपये तय किया गया है. 58 साल की उम्र के बाद कर्मचारी EPS के पैसे से मंथली पेंशन का लाभ पा सकता है.

पेंशन के लिए यह जान लें कि कर्मचारी को भारत सरकार की कर्मचारी भविष्य निधि योजना (Employee Provident Fund Scheme) का सदस्य होना चाहिए. नौकरी का अनिवार्य कार्यकाल 10 साल तक होना चाहिए. 9 साल 6 महीने की नौकरी भी 10 साल की मानी जाती है.

यहां यह भी जान लें कि 50 साल की उम्र पूरी कर लेने और 58 साल की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का विकल्प चुन सकते हैं. लेकिन ऐसे में आपको घटी हुई पेंशन मिलती है.

