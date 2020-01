EPFO: PF क्लेम, UAN एक्टिवेट, e-KYC या पासबुक डिटेल; इस ऐप पर मिलेंगी सारी सुविधाएं

EPFO UMANG App: अगर आप अपने PF अकाउंट की डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो आप इसे अपने स्मार्टफोन पर भी देख सकते हैं. भारत सरकार के UMANG (यूनिफाइड मोबाइल ऐप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस) ऐप पर आपको ये सुविधा मिलती है. इस ऐप पर आपको कई सरकारी सेवाएं ऑनलाइन मिल जाती हैं. इसमें EPFO की भी सेवाएं उपलब्ध हैं. इसमें कर्मचारी अपनी पासबुक चेक कर सकते हैं, अकाउंट की डिटेल्स हासिल कर सकते हैं और इसके साथ कई दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं. इन सुविधाओं के लिए आपको उमंग ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करना होगा. एंड्रॉयड यूजर्स इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हैं और आईफोन के यूजर्स इसे एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

कोई भी कर्मचारी UMANG ऐप के जरिए अपने स्मार्टफोन पर अपनी पासबुक को देख सकता है. इसके अलावा वह पीएफ का क्लेम कर सकता है, पीएफ के क्लेम को ट्रैक भी कर सकता है. इस ऐप का इस्तेमाल करके कोई भी कर्मचारी अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को एक्टिवेट कर सकता है.

इस ऐप के जरिए आप अपने नजदीकी EPFO ऑफिस का पता भी खोज सकते हैं. अगर आप अपने अकाउंट की डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो ऐप के जरिए SMS पर ले सकते हैं. इसके अलावा, ऐप पर आप मिस्ड कॉस के जरिए अकाउंट की डिटेल्स भी ले सकते हैं.

EPFO पेंशनभोगी के लिए भी ऐप पर सुविधाएं देता है. पेंशनभोगी UMANG ऐप पर अपनी पासबुक देख सकते हैं. इसी ऐप पर आप अपना जीवन प्रमाण अपडेट कर सकते हैं. इस ऐप के जरिये ग्राहकों को ई-केवाईसी की भी सुविधा मिलती है. आप ऐप पर ही अपने अकाउंट को पीएफ अकाउंट से लिंक कर सकते हैं. इस तरह घर बैठे-बैठे आपकी केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है. UMANG ऐप पर एम्प्लॉयर्स के लिए भी सुविधाएं मौजूद हैं. एम्प्लॉयर्स ऐप पर टेंपररी रिटर्न रेफरेंस नंबर (TRRN) के स्टेटस को जान सकते हैं.

