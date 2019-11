EPFO ने किया अलर्ट; एक गलती से आप भी हो सकते हैं धोखाधड़ी के शिकार, पढ़ लें चेतावनी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सब्सक्राइबर्स से फोन पर किसी व्यक्ति से भी अपनी निजी जानकारी न देने को कहा है. EPFO ने ट्वीट किया है कि वह अपने सब्सक्राइबर्स से कभी भी कोई डिटेल्स या बैंक में कुछ राशि जमा करने को नहीं कहता है. EPFO ने ट्वीट में कहा है कि वह कभी भी ग्राहकों से उनकी जानकारी देने या बैंक में पैसे भुगतान नहीं करने के लिये नहीं कहता है. किसी से भी फोन पर अपनी निजी जानकारी को न साझा करें.

Be informed: #EPFO never asks you to share your details or deposit any amount in the bank. Don’t disclose your personal information over the phone. #HumHainNa #FraudCalls pic.twitter.com/RXV8R3e9ia

पिछले महीने भी EPFO ने पीएफ अकाउंट धारकों से अपनी निजी जानकारी जैसे आधार, पैन, बैंक डिटेल्स को किसी भी व्यक्ति से फोन पर नहीं शेयर करने को कहा था. इसके साथ ही EPFO ने पीएफ सब्सक्राइबर्स को किसी भी व्यक्ति को फोन पर अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) नहीं बताने को कहा था. EPFO ने अपनी वेबसाइट और ट्विटर पर कहा था कि EPFO कभी भी आपकी निजी जानकारी जैसे आधार, पैन कार्ड, यूएएन या बैंक डिटेल्स फोन पर शेयर करने को नहीं कहता. EPFO कभी भी अपने मेंबर या सब्सक्राइबर को बैंक में कोई राशि जमा करने के लिये फोन नहीं करता है. ऐसी फेक कॉल का जवाब न दें और इससे सावधान रहें.

Mutual Fund Vs FD: जब ऊंचाई छू रहा है बाजार, आपको कहां लगाना चाहिए पैसे

EPFO अपने 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स, 12 लाख इम्प्लॉयर्स और 65 लाख पेंशन धारकों को किसी भी शिकायत के समाधान के लिये कई विकल्प देता है. इसमें सोशल मीडिया, EPFiGMS पोर्टल, कॉल सेंटर आदि शामिल हैं. आप इन में से कहीं भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और शिकायत का समाधान किया जाएगा. यूजर्स अपनी शिकायतों को श्रम एवं रोजगार मंत्रायलय के ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर भी बता सकते हैं.

मंत्रालय अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मिली शिकायतों को समाधान के लिये EPFO को भेजता है. आप टोल फ्री नंबर 1800118005 पर फोन करके भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं. EPFO का कॉल सेंटर 24×7 काम करता है. यह मई 2019 से पूरे साल काम करता है जिसमें शनिवार और रविवार शामिल हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.