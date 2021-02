RBI ने नहीं घटाया रेपो रेट, जानिए कहां मिल रहा सस्ता होम लोन

केंद्रीय बैंक Reserve Bank of India (RBI) ने शुक्रवार को अपनी द्विमासिक मौद्रिक बैठक में दरों को अपरिवर्तित करने का फैसला किया. केंद्रीय बैंक के फैसले के मुताबिक रेपो रेट (Rapo Rate) पहले की तरह 4 फीसदी पर बनी रहेंगी. इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate) भी 3.35 फीसदी पर बरकरार है. इन दरों का आम लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसी के आधार पर लोन की दरें निर्धारित होती हैं. होम लोन की बात करें तो यह समय घर लेने के लिए बहुत उपयुक्त है क्योंकि 7 फीसदी से भी कम दर पर होम लोन मिल रहा है. देश में निजी और सरकारी बैंकों की बात करें तो Kotak Bank और SBI से 6.75 फीसदी तक के निम्नतम दरों पर होम लोन लिया जा सकता है.

SBI: देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो यह 6.8 फीसदी की दर से होम लोन उपलब्ध करा रहा है लेकिन YONO App के जरिए आवेदन करने पर 5 बीपीएस (0.05 फीसदी) ब्याज कम देना होगा. इस तरह एसबीआई से 6.75 फीसदी की दर से होम लोन लिया जा सकता है.

UBI: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6.8 फीसदी से 7.35 फीसदी की दर से होम लोन उपलब्ध करा रही है.

PNB: पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो यह बैंक 7.35 फीसदी से 9.60 फीसदी की दर से होम लोन उपलब्ध करा रही है. 700 से कम क्रेडिट स्कोर होने पर 9 फीसदी से भी अधिक की दर से ब्याज चुकाना पड़ सकता है.

Kotak Bank: निजी बैंकों में सबसे सस्ती दरों पर कोटक बैंक होम लोन उपलब्ध करा रही है. कोटक बैंक 6.75-8.45 फीसदी की दर से होम लोन उपलब्ध करा रही है.

ICICI Bank: आईसीआईसीआई बैंक 6.8 फीसदी से लेकर 8.05 फीसदी की दर होम लोन उपलब्ध करा रही है.

HDFC Bank: देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक की बात करें तो यह बैंक 6.8 फीसदी से 8.2 फीसदी की दर से होम लोन उपलब्ध करा रही है.

मान लीजिए कि आपको 30 लाख रुपये का होम लोन 20 साल की अवधि के लिए चाहिए तो इस तरह बैंकवार EMI देनी पड़ेगी.

SBI

PNB

ICICI Bank

Kotak Bank

इस तरह हम देखते हैं कि कोटक बैंक में 6.75 फीसदी की दर से 20 साल के लिए 30 लाख का होम लोन लेने पर 54.74 लाख रुपये चुकाना पड़ता है जो इन सभी बैंकों में सबसे कम है. एसबीआई में 6.8 फीसदी की दर से 20 साल के लिए होम लोन लेने पर 54.96 लाख रुपये चुकाने पड़ेंगे लेकिन अगर योनो ऐप के जरिए लोन लिया जाए तो ब्याज में 0.05 फीसदी की कमी हो जाएगी और यही लोन चुकाने में 54.74 लाख रुपये भरने पड़ेंगे.

(यह पूरी गणना बैंक की वेबसाइट पर दिए गए ब्याज दर और कैलकुलेटर से की की गई है.)

घर खरीदने के लिए अधिकतर लोग बैंक से कर्ज लेते हैं. बैंक किस दर पर होम लोन उपलब्ध कराएगा, यह कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है जैसे कि- आवेदक की उम्र, जेंडर, लोन की राशि, अवधि. इसके अलावा लोन के लिए ब्याज की दरें क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करती हैं. जितना कम क्रेडिट स्कोर होगा, ब्याज दर उतना ही अधिक होता है, जैसे कि पीएनबी में 700 से कम के सिबिल स्कोर पर 9 फीसदी से भी अधिक की दर पर कर्ज मिलता है. इसके अलावा लोन की दरें एलटीवी रेशियो (लोन टू प्रॉपर्टी वैल्यू रेशियो) पर भी निर्भर करती हैं.

