Stock Tips : इस ऑनलाइन ट्रैवल प्लानर के शेयरों ने भरी 300 फीसदी की छलांग, मुनाफा वसूली करें या होल्ड करें – जानिए, एक्सपर्ट्स की राय

देश की दूसरी बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी Easy Trip Planners के शेयरों ने पिछले पांच महीनों में 300 फीसदी से ज्यादा की बढ़त दर्ज की है. इस रैली ने इसके निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा दिया है. इस कंपनी की इसी साल मार्च में अपने आईपीओ प्राइस 206 रुपये से दस फीसदी प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई थी. लिस्टिंग के बाद यह शेयर 195 फीसदी चढ़ा है. इसकी तुलना में इस अवधि में Nifty50 18.7 फीसदी चढ़ा है.

विश्लेषकों के मुताबिक अपने ऑल टाइम लो से 300 फीसदी से अधिक पर ट्रेड रहा है. अप्रैल में इस शेयर में भारी गिरावट आई थी. लेकिन इसके बाद कोरोना के लॉकडाउन खुलने के साथ ही इसमें तेज ग्रोथ दिखी. इकोनॉमी में गतिविधियां तेज होती है निवेशकों का रुझान टूर एंड ट्रैवल सेक्टर में बढ़ा है. यही वजह है कि Easy Trip Planners या EaseMyTrip.com तेजी से बढ़ रही है. प्रॉफिट कमाने वाली देश की एक मात्र ऑनलाइन ट्रैवल प्लानर कंपनी है.

CapitalVia Global Research की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट लिखिता छेपा का कहना है कि निवेशक इस शेयर को इसके मौजूदा लेवल पर खरीद सकते हैं. अगले डेढ़ साल में इसमें 12 से 15 फीसदी रिटर्न की उम्मीद है. बीएसई में अब तक इस कंपनी के 2.91 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है हीं एनएसई में इसके 19.19 लाख शेयरों में कारोबार हुआ है. ICICI direct Research के विश्लेषकों का कहना है कि Easy Trip Planners के यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म, खास ट्रैवल ऑफरिंग, लो-कॉस्ट बिजनेस मॉडल और बेहतर वित्तीय स्थिति की वजह कंपनी के शेयरों में बढ़िया संभावना दिख रही है. ICICI direct Research के विश्लेषकों का कहना है कि ट्रैवल में टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की ग्रोथ की संभावना काफी बढ़िया है. लिहाजा इसे ‘BUY’की रेटिंग दी जा रही है.

Anand Rathi Share and Stock Brokers के विश्लेषकों का कहना है कि कोविड के बाद स्थिति काबू होने के बाद ट्रैवल मार्केट काफी तेजी से बढ़ेगा. अपनी पहली तिमाही की कमाई के बारे में टिप्पणी करते हुए वैक्सीनेशन के बाद बड़ी तादाद में लोग ट्रैवल करेंगे. इसलिए इसमें पेंट-अप डिमांड की वजह से काफी ग्रोथ देखने को मिल सकती है.Anand Rathi Share and Stock Brokers के विश्लेषकों का कहना है कि Easy Trip Planners की देश में तेजी से बढ़ते हुए ऑनलाइन टिकटिंग मार्केट में खासी हिस्सेदारी है. कंपनी की लागतें कम हैं और प्रबंधन मजबूत दिख रहा है. इसकी बैलेंसशीट भी अच्छी है और आगे मुनाफे की संभावना लग रही है. लिहाजा इस ‘BUY’ की रेटिंग दी जा रही है.

(Article : Surabhi Jain)

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

