Retirement Planning : क्या है रिटायरमेंट प्लानिंग का सही तरीका? 25 की उम्र से शुरू करें और 50 के बाद चैन की नींद सोएं

Retirement Planning : पहली सैलरी मिलते ही अगर किसी शख्स रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की सलाह दे दी जाए तो अजीब लग सकता है. लेकिन हकीकत यही है कि देश के हर तीन कामकाजी शख्स में से सिर्फ एक ही अपने रिटायरमेंट के बाद के लिए सेविंग कर रहा है. एचएसबीसी की 2018 की एक रिपोर्ट The Future of Retirement, the Cost of Ageing में इसकी तसदीक की गई है. अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक जरूरतों के लिए नियमित पैसा नहीं बचा रहे हैं तो अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए.

पर्सनल फाइनेंशियल के विशेषज्ञों का कहना है कि आपकी जो मौजूदा लाइफस्टाइल है उसे बरकरार रखने के लिए रिटायरमेंट बाद की आय इसकी 80 फीसदी होनी चाहिए. भारतीय लोगों की रिटायरमेंट आमदनी 30 फीसदी कम पड़ जाती है. आखिर क्या है रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे अच्छा तरीका? अमूमन रिटायरमेंट के लिए हम ईपीएफ (एंप्लॉयज प्रॉविडेंट फंड) और पीपीएफ (पब्लिक प्रॉविडेंट फंड) में इनवेस्टमेंट का पर्याप्त मान लेते हैं. लेकिन पीएफ और पीपीएफ का 7.5 फीसदी ब्याज महंगाई के हिसाब से आपके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए नाकाफी होगा. एक अच्छे रिटायरमेंट फंड के लिए एनपीएस, म्यूचुअल फंड और इसकी सिप योजनाओं में निवेश का सहारा लिया जा सकता है.

अक्सर हम रिटायरमेंट प्लान को लेकर गलतियां करते हैं. इन गलतियों से जितना बचेंगे आपकी प्लानिंग उतनी ही अच्छी होगी. आपको अपनी पहली सैलरी से रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए. जब आप युवा हो और आपके पास कार, होम लोन या अलग इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम का बोझ न हो तो एक नियम के मुताबिक अपने खर्च का 30 फीसदी सेव करें और सही तरीके से निवेश करें.

रिटायरमेंट प्लानिंग में महंगाई का भी ध्यान रखना चाहिए. सात फीसदी महंगाई की दर से 50 रुपये के सामान 30 साल में 380 रुपये का हो जाएगा. अगर इन्फ्लेशन का ध्यान न रखें तो निवेश का फायदा नहीं मिल पाएगा. हमेशा ऐसे प्रोडक्ट में निवेश करें जो इनफ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे रहा हो.

हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी.बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें लाजिमी है. इसलिए अपनी फैमिली हिस्ट्री और पर्सनल हेल्थ सिचुएशन को ध्यान में रख कर आपको बेस्ट प्लान चुनना चाहिए.

