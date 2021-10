Diwali Muhurat Trading 2021: क्या होती है मुहूर्त ट्रेडिंग, निवेशकों के लिए क्यों है अहम- जानें एक घंटे के ट्रेडिंग सेशन में किन शेयरों में लगाएं दांव 

दिवाली ( 4 नवंबर) पर शेयर बाजार एक घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग पर खुलेंगे. बीएसई ( BSE) और एनएसई (NSE) पर शाम साढ़े छह बजे से सवा सात बजे तक निवेशक शेयरों की खरीद-बिक्री कर सकेंगे. हर साल दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग होती है. इस दौरान शेयर ब्रोकर लक्ष्मी पूजा के बाद एक घंटे के लिए ट्रेडिंग करते हैं. इस दौरान नॉर्मल ट्रेडिंग से पहले ब्लॉक डील सेशन होता है. एक घंटे के ट्रेडिंग सेशन के बाद कारोबार बंद हो जाता है. पिछले साल मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स 145 प्वाइंट बढ़ कर अपने शिखर पर बंद हुआ था वहीं निफ्टी 12,800 से नीचे बंद हुआ था.

NSE के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस बार 4 नवंबर को ब्लॉक डील सेशन शाम पौने छह बजे शुरू होगा और छह बजे बंद हो जाएगा. इसके बाद प्री ओपन सेशन होगा जो छह बजे से छह बजे कर आठ मिनट तक चलेगा. नॉर्मल मार्केट शाम सवा छह बजे से लेकर सवा सात बजे तक खुला रहेगा. इसके बाद कॉल ऑक्शन Illiquid सेशन और क्लोजिंग सेशन होगा. दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन पर सभी ट्रेड सेटलमेंट ऑब्लिगेशन के बाद ही पूरे होंगे.

मुहूर्त ट्रेडिंग का खास महत्व है. यह विक्रम संवत की शुरुआत माना जाता है. निवेशकों का मानना है कि इस दौरान ट्रेडिंग करने से पूरे साल फायदा होता है और धन आता है. मुहूर्त ट्रेडिंग का चलन बीएसई में 1957 और एनएसई में 1992 में शुरू हुआ था. हाल के मार्केट मूवमेंट को देखते हुए लगता है कि इस स्पेशल ट्रे़डिंग सेशन के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ बंद होंगे. यह विक्रम संवत 2078 की शुरुआत होगी. मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान ब्रोकरेज फर्म Choice Broking ने कुछ शेयरों में ट्रेडिंग की सिफारिश की है.

टाटा स्टील में काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी दिख रही है और यह अपनी हायर टेरिटरी में ट्रेडिंग कर रहा है. च्वाइस ब्रोकिंग के ईडी सुमित बागड़िया के मुताबिक इस लॉन्ग टर्म में इसके बुलिश रहने की गुंजाइश बनती दिख रही है. इसके अलावा इसकी प्राइस 50 से 100 सप्ताह के सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर चुकी है. इसमें मीडियम से लॉन्ग टर्म में बुलिश ट्रेंड को सपोर्ट मिलता दिख रहा है. फिलहाल यह शेयर 1346 रुपये पर ट्रेड कर रहा है.

एनालिस्ट्स का कहना है कि HDFC Bank के शेयर ने 61.8 फीसदी प्राइस एक्सटेंशन पर अच्छा सपोर्ट लिया है और अपने पहले की रैली के 78.2 फीसदी की रैली से ऊपर चला गया है. हाल के सप्ताह में यह 1641 के पहले के स्विंग से ऊपर चला गया है. यह शेयर अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है. इसका मतलब है कि इसमें रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के साथ और मजबूती आएगी. फिलहाल यह शेयर 1658 रुपये पर ट्रेड कर रहा है.

सुमित बागड़िया का कहना है कि साप्ताहिक चार्ट पर यह शेयर चढ़ते ट्रेंडलाइन पर सपोर्ट ले चुका है और पिछले सेशन में Bullish Engulfing pattern बना चुका है. इसमें बाद में ब्रेकआउट निश्चित है. पिछले कुछ हफ्तों के दौरान इसमें बढ़िया वॉल्यूम दिखा है. इससे आगे इसमें बढ़

इस दिग्गज आईटी कंपनी के शेयर अप्रैल से सितंबर के आखिरी हफ्ते तक 50 फीसदी बढ़ चुके थे. लेकिन इसके बाद से इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है. य शेयर अपने हॉरिजेंटल लाइन से सपोर्ट ले चुका है.इससे लगता है यह प्राइस में रिवर्सल मूव लेगा. इसके अलावा यह 100 दिनों के डेली मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है. कुछ समय के लिए इसने पॉजीटिव ट्रेंड देखा है. फिलहाल यह शेयर 1163 रुपये पर ट्रेड कर रहा है.

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

