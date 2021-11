Dhanteras Gold Buying 2021 Guide: इस धनतेरस डिजिटल खरीदारी करें या गोल्ड लेकर घर आएं? ऐसे करें इस त्योहार की शुभ खरीदारी

Dhanteras Gold Buying 2021 Guide: निवेश के लिए सोना लंबे समय से सुनहरा विकल्प रहा है. दीवाली और धनतेरस जैसे फेस्टिवल पर गोल्ड खरीदने की लंबी परंपरा रही है. हालांकि समय के साथ अब गोल्ड में निवेश कई तरीकों से कई जा सकता है यानी कि अब महज फिजिकल गोल्ड खरीदने के अलावा डिजिटल गोल्ड (Digital Gold), गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF), एसजीबी (सोवरेन गोल्ड बॉन्ड) के जरिए भी इसमें निवेश किया जा सकता है.

धनतेरस के दौरान सोने की खरीदारी पर मिलवुड केन इंटरनेशनल के फाउंडर और CEO निश भट्ट कहते हैं, “भारतीयों द्वारा सोने को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और यह सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है. त्योहारी और शादियों के सीजन में पूरे भारत में सोने की मांग बढ़ने की संभावना है. भारतीयों द्वारा सोने को निवेश के एक बेहतर विकल्प और एसेट क्लास के तौर पर देखा जाता है. पिछले कुछ सालों में शानदार बढ़त दर्ज करने के बाद, सोना पिछले 12 महीनों में सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है. सोने ने 2020 में एक एसेट क्लास के रूप में बेहतर प्रदर्शन किया, हालांकि COVID19 के चलते इसने अपनी चमक खो दी. सोने की कीमतें अभी भी अगस्त 2020 में अपने अब तक के उच्चतम स्तर से बहुत दूर हैं.

आज 2 नवंबर को धनतेरस है तो कई निवेशकों को उलझन हो रही है कि परंपरा के मुताबिक आज फिजिकल गोल्ड में निवेश करें या डिजिटल गोल्ड में? फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में खरीदार की कस्टडी में गोल्ड रहता है जबकि एसजीबी और ईटीएफ में खरीदार या निवेशक को कोई रीयल गोल्ड उपलब्ध नहीं कराया जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक अपने पोर्टफोलियो में 10 फीसदी तक निवेश गोल्ड में करना चाहिए.

आज गोल्ड में निवेश के बहुत विकल्प हैं लेकिन कॉइन्स, बार्स या ज्वैलरी के रूप में फिजिकल गोल्ड का चार्म लगातार बना हुआ है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते फिजिकल गोल्ड की बिक्री प्रभावित हुई और ऑनलाइन गोल्ड की खरीदारी बढ़ी. हालांकि वैल्यूवाइज ऑनलाइन गोल्ड मार्केट की महज 1-2 फीसदी हिस्सेदारी है.

अग्रवाल के मुताबिक डिजिटल गोल्ड में निवेश पर डेट और इक्विटी की तुलना में कम रिस्क है और यह सबसे अधिक लिक्विड एसेट है. हालांकि कुलकर्णी के मुताबिक एसजीबी और ईटीएफ में निवेश पर सबसे अधिक रिटर्न पा सकते हैं. कुलकर्णी ने शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड ईटीएफ में निवेश की सलाह दी है और लांग टर्म के लिए एसजीबी में निवेश की सलाह दी है.

