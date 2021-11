Dhanteras 2021: क्या यही है क्रिप्टोकरेंसी में निवेश की शुरुआत करने का सही समय? जानिए क्या है इसमें पैसा लगाने का सही तरीका

Dhanteras 2021: ज्यादातर भारतीय, त्योहारों को सोने (Gold) और अन्य संपत्तियों में निवेश करने का एक शुभ अवसर मानते हैं. सोने को आमतौर पर निवेश के लिए सबसे सुरक्षित एसेट क्लास माना जाता है. हालांकि सोने में निवेश की कुछ अपनी चुनौतियां भी हैं. सबसे पहली चुनौती तो यह है कि घर में रखने पर इसके चोरी होने या गुम होने का डर बना रहता है. ऐसे में इसे सुरक्षित जगह पर रखने की एक समस्या आती है. दूसरी चुनौती यह है कि सोने में निवेश करने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत होती है. इसके अलावा, सोने में निवेश पर रिटर्न भी काफी कम मिलता है.

आज के समय में भारत में निवेशक डायवर्सिफिकेशन के लिए सोने के अलावा अन्य एसेट क्लास में भी निवेश करने लगे हैं. इसी क्रम में अब कई लोग क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में भी निवेश कर रहे हैं. क्रिप्टोकरेंसी आज के समय में हर दूसरे एसेट क्लास से बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहा है. इस एसेट क्लास ने निवेशकों को उनकी उम्मीद से कहीं बेहतर रिटर्न दिया है. यह पूरी तरह से डिजिटल है, इसका मतलब है कि निवेशकों को सोने की तरह इसके भंडारण को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसके साथ ही, क्रिप्टोकरेंसी में निवेश का एक फायदा यह भी है कि इसके लिए आपको ज्यादा पूंजी की जरूरत भी नहीं है.

जैसै-जैसे निवेशकों के बीच क्रिप्टोकरेंसी को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, वे इसमें निवेश के लिए आगे आ रहे हैं. इस धनतेरस के दौरान कई क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म भारतीय निवेशकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं. क्रिप्टोकरेंसी की ओर निवेशकों को लुभाने के लिए रेफरल कैंपेन और अन्य प्रमोशनल गतिविधियों में हाल ही में भारी उछाल देखा गया है. इसके अलावा, कई प्लेटफॉर्म निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के तरीके के बारे में शिक्षित भी कर रहे हैं. इन कोशिशों का नतीजा यह होगा कि धीरे-धीरे लोग इसे एक एसेट क्लास के रूप में देखेंगे, जो लंबे समय में धन के निर्माण में मदद करेगा. क्रिप्टो में एक सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान शुरू करने की दिशा में कदम उठाने के लिए यह धनतेरस सही समय हो सकता है.

यह धनतेरस क्रिप्टोकरेंसी में निवेश का पहला कदम उठाने और अपने इनवेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करने का सही मौका हो सकता है. यह एसेट क्लास हर समझदार निवेशकों के पोर्टफोलियो में होना चाहिए. इसमें निवेश के ज़रिए काफी ज्यादा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है. निवेश का बेहतर तरीका यह है कि आपके पोर्टफोलियो में डायवर्सिफिकेशन हो. इसका मतलब है कि निवेशकों को क्रिप्टो में निवेश करने के अलावा अलग-अलग एसेट क्लास जैसे स्टॉक, रियल एस्टेट, सोना और फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में भी निवेश करना चाहिए.

(Edul Patel ग्लोबल एल्गोरिथम-बेस्ड क्रिप्टो इनवेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, Mudrex के CEO और को-फाउंडर हैं. यह उनके निजी विचार हैं.)

(इस लेख में क्रिप्टोकरेंसी के बारे में सुझाव/सिफारिशें संबंधित कमेंटेटर द्वारा दी गई हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन उनकी सलाह के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है. कृपया क्रिप्टो करेंसी में लेनदेन/निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें.)

