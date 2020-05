लॉकडाउन: दिल्ली सरकार मजदूरों को देगी 5000 रुपये की मदद, कैसे उठाएं फायदा

दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन (बंद) की बढ़ी अवधि के चलते निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ा एलान किया है. जो मजदूर कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हैं, दिल्ली सरकार ने उन्हें 5000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का एलान किया है. दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में हुई निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक में यह निर्णय किया गया है. बता दें कि इसके पहले भी दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन मजदूरों के खाते में 5000 रुपये ट्रांसफर किए थे. इसके अलावा ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालकों को लिए 5000 रुपये की मदद का एलान किया था.

Delhi Govt had taken a decision to deposit Rs 5000 into the bank accounts of the registered construction workers last month. This month also as the lockdown has been extended govt has decided to again deposit Rs 5000 to provide them help: Delhi Labour Minister Gopal Rai #COVID pic.twitter.com/68Qd8s8ikw

