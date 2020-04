अब 15 मई तक रिन्यू करा सकेंगे स्वास्थ्य व मोटर बीमा, लॉकडाउन बढ़ने से वित्त मंत्रालय ने आगे बढ़ाई तारीख

वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को ऐसी स्वास्थ्य बीमा और थर्ड पार्टी मोटर बीमा पॉलिसियों के रिन्युअल की तारीख को आगे बढ़ा दिया है, ​जो लॉकडाउन के दौरान एक्सपायर हो रही थीं. 25 मार्च से 3 मई के बीच एक्सपायर होने वाली स्वास्थ्य बीमा व मोटर बीमा पॉलिसियों को अब 15 मई तक रिन्यू कराया जा सकेगा.

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि एक्सपायर होने वाली पॉलिसियों के पॉलिसीधारकों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने रिन्युअल डेट को आगे बढ़ाकर 15 मई 2020 कर दिया है. लॉकडाउन के चलते अगर स्वास्थ्य बीमा या थर्ड पार्टी बीमा के पॉलिसीधारक वक्त पर अपना रिन्युअल प्रीमियम नहीं भर पाते हैं तो वे 15 मई तक यह भुगतान कर सकते हैं. इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.

With a view to mitigate hardship to policyholders whose Health and Motor (Third Party) insurance policies are due for renewal during #COVID19 lockdown, Central Govt issued Notifications allowing such policyholders to make premium payments till May 15th. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/ACkOXEjJp0

इससे पहले घोषित 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान सरकार ने 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 के बीच एक्सपायर होने वाली स्वास्थ्य बीमा व मोटर बीमा पॉलिसियों के रिन्युअल की समयसीमा बढ़ाकर 21 अप्रैल 2020 कर दी थी. अब इसे बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है. नोटिफिकेशन में यह भी विश्वास दिलाया गया है कि पॉलिसी की कंटीन्युइटी बरकरार रहेगी और लॉकडाउन के दौरान किसी भी वैलिड क्लेम का भुगतान होगा.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल को देश में लागू लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया ताकि कोविड19 के फैलाव को रोका जा सके. पहले घोषित 21 दिन का लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म हो रहा था.

लॉकडाउन: रेलवे को देना होगा 94 लाख टिकटों का रिफंड, 1,490 करोड़ की लगेगी चपत

स्वास्थ्य बीमा के मामले में अगर पॉलिसीधारक रिन्युअल की तारीख तक रिन्युअल प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसे कुछ अतिरिक्त मोहलत दी जाती है. इस अतिरिक्त समय में वह रिन्युअल प्रीमियम भरकर पॉलिसी रिन्यु करा सकता है. हालांकि इस अतिरिक्त समय में पॉलिसीधारक कवर नहीं होता है और न ही वह मेडिकल या स्वास्थ्य से जुड़ी किसी घटना जैसे एक्सीडेंट या बीमारी के इलाज आदि में क्लेम दाखिल कर सकता है.

वाहन के मामले में थर्ड पार्टी मोटर बीमा के बिना गाड़ी चलाना जुर्म है और ऐसा करने पर मोटर व्हीकल्स (अमेंडमेंट) एक्ट के तहत जुर्माना लग सकता है. अगर गाड़ी चलाते वक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचता है या गाड़ी से किसी की मौत हो जाती है तो गाड़ी के मालिक को मुआवजे का भुगतान उस व्यक्ति या उसके परिवार को करना होता है. इसीलिए थर्ड पार्टी बीमा होता है.

Input: PTI

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.