7th Pay Commission: केंद्र ने 4% बढ़ाया महंगाई भत्ता, 70 लाख पेंशनभोगियों को फायदा, कितनी बढ़ेगी सैलरी?

7th Pay Commission: केंद्र ने 4% बढ़ाया महंगाई भत्ता, 70 लाख पेंशनभोगियों को फायदा, कितनी बढ़ेगी सैलरी?

DA Hike: कैबिनेट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में चार फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी.

DA and DR Hike: नई प्रभावी डीए रेट अब 42 फीसदी हो गई है.

DA Hike: कैबिनेट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में चार फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी. इसके साथ, नई प्रभावी डीए रेट 42 फीसदी हो जाती है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार शाम घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत जारी करने को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार DA बढ़ोतरी पर 12815 करोड़ रुपये खर्च करेगी. 70 लाख पेंशनभोगियों को फायदा यह निर्णय 1 जनवरी, 2023 से लागू होगा. अनुराग ठाकुर ने कहा कि पेंशन के 38 फीसदी की मौजूदा रेट से अधिक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करेगी. यह बढ़ोतरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है. पिछली बार बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर 2022 में की गई थी, जो पिछले साल एक जुलाई से लागू थी. डीए और डीआर दोनों के कारण राजकोष पर 12,815.60 करोड़ रुपये का असर होगा. इस कदम से कम से कम 47.58 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होने की उम्मीद है. Cabinet approves release of additional instalment of Dearness Allowance and Dearness Relief @ 4% to Central Government employees and pensioners, due from 01.07.2022#CabinetDecisions — Rajesh Malhotra (@DG_PIB) September 28, 2022 Airtel Black: Airtel ने लॉन्च किया नया रिचार्ज प्लान, कीमत 799 रुपये, मिलेगा फ्री डीटीएच कनेक्शन जुट पर एमएसपी 300 रुपया बढ़ा डीए और डीआर का भुगतान केंद्रीय कर्मचारियों या पेंशनरों को उनके जीवन यापन की लागत को समायोजित करने और उनके मूल वेतन या पेंशन को वास्तविक मूल्य में इरोजन से बचाने के लिए किया जाता है. डीए बढ़ोतरी के वजह से कर्मचारियों के सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी. अगर आपकी बेसिक सैलरी 25 हजार है तो 38 फीसदी डीए के हिसाब से आपको 9500 रुपये मिलते हैं, हालांकि अब यह 42 फीसदी के हिसाब से आपको 10500 रुपये मिलेगा, जो करीब 1 हजार अधिक है. अनुराग ठाकुर ने यह भी घोषणा की कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जूट पर एमएसपी को 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Follow us on facebook

twitter