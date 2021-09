Crorepati Calculator: हर दिन महज 334 रुपये बचाकर बन सकते हैं करोड़पति, इस तरह काम करता है SIP

SIP Calculator: कुछ निवेशकों को शेयर बाजार की उतार-चढ़ाव से डर लगता है और ऐसे निवेशक म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करते हैं. सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (SIP) एक खास म्यूचुअल फंड है जिसके जरिए नियमित तौर पर कम से कम पूंजी निवेश कर भी लंबे समय में बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है. एसआईपी वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में कितना सक्षम है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इसके जरिए हर दिन महज 334 रुपये का निवेश कर करोड़पति बन सकते हैं. कई ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम हैं जिसमें 15 या 20 साल तक निवेश ने 12 फीसदी से अधिक रिटर्न दिया है.

एसआईपी के जरिए अपने रिटायरमेंट के समय अच्छी-खासी रकम का इंतजाम किया जा सकता है. इसमें कम से कम 500 रुपये महीने में भी निवेश की शुरूआत की जा सकती है यानी कि एसआईपी शुरू करने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत नही्ं है. ऐसे में यह छोटे निवेशकों के लिए निवेश का बेहतर विकल्प है.

रोज की बचत; 334 रुपये

मंथली एसआईपी: 10,200 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 12%

20 साल में निवेश राशि: 24,04,800 रुपये

20 साल में कुल एसआईपी वैल्यू: 1,00,11,462 रुपये

मुनाफा: 76,06,662 रुपये

लंबे समय में अपने वित्तीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितना निवेश जरूरी है, इसके लिए ऑनलाइन एसआईपी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह बिल्कुल उपलब्ध है और इसे आसानी से गूगल पर पा सकते हैं. यह कैलकुलेटर अनुमानित रिटर्न के मुताबिक निवेश राशि का एक अनुमान बता देता है. यह M = P × ({[1 + i]n – 1} / i) × (1 + i) .फॉर्मूले पर काम करता है. इसमें M मेच्योरिटी पर मिलने वाली राशि है, P नियमित अंतराल पर निवेश की जाने वाली रकम, n कितनी बार निवेश होना है और i का मतलब पीरियाडिक रेट ऑफ इंटेरेस्ट है.

उदाहरण के लिए आप हर महीने 1 हजार रुपये का निवेश अगले 12 महीनों के लिए करना चाहते हैं और इस पर पीरियाडिक रेट ऑफ इंटेरेस्ट 12 फीसदी है. M यानी मेच्योरिटी राशि निकालने के लिए फॉर्मूले में P (1 हजार रुपये), n (12 महीना) और i (पीरियाडिक रेट ऑफ रिटर्न= 12%/12= 1/100= 0.01) वैल्यू इनपुट करनी होगी. कैलकुलेशन के तहत M की वैल्यू 12809 रुपये आ रहा है. इसका मतलब हुआ कि अगर आप हर महीने 1 हजार रुपये की एसआईपी करते हैं और इस पर 12 फीसदी का रिटर्न मिल रहा है तो एक साल में आपका निवेश बढ़कर 12809 रुपये हो जाएगा.

