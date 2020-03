क्या नोट गिनते समय करते हैं लार का इस्तेमाल? खतरनाक है ये आदत, जान लें सरकार की चेतावनी

कोरोना वायरस (Coronavirus) देश में तेजी से फैल रहा है. अब तक यह 7 लोगों की जान ले चुका है और देश में इसके मामले 400 का आंकड़ा पार कर चुके हैं. देश के 100 शहरों में लॉक डाउन है. लोगों को घर से बाहर न निकलने की बार-बार अपील की जा रही है. सरकार, डॉक्टर, एक्सपर्ट आदि सभी इससे बचने के उपायों के बारे में लोगों को जागरुक कर रहे हैं. जनता को कैश से दूर रहने और इसके कम इस्तेमाल के बारे में भी कहा जा रहा है.

इसकी वजह है कि करेंसी के लेन-देन से भी कोरोना फैलने का खतरा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) कह चुका है कि नकदी यानी नोटों, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए भी कोरोना वायरस फैल सकता है. ऐसे में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में सचिव राजीव कुमार ने एक ट्वीट किया है, जिसमें कहा है कि अगर आप सलाइवा यानी थूंक का इस्तेमाल कर नोट गिनते हैं तो यह कितना खतरनाक है.

राजीव कुमार ने कहा है कि थूंक लगाकर नोट गिनने में उतना ही जोखिम है, जितना किसी और के टूथब्रश का इस्तेमाल करने में. कोरोना के दौर में ऐसा करना इस महामारी को बुलावा देना है. कुमार ने यह भी कहा है कि डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए कैश से दूर रहकर डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें. इससे बैंकर्स को भी कम कैश हैंडल करना पड़ेगा.

इससे पहले भारतीय बैंक संघ (IBA) ने भी लोगों से अपील की थी कि नोट अथवा सिक्कों का लेनदेन करने के बाद हाथ धोएं. RBI भी लोगों को कैश के इस्तेमाल से बचने को कह चुका है. RBI ने आम लोगों को जानकारी दी है कि नकदी रहित डिजिटल पेमेंट विकल्प जैसे NEFT, IMPS, UPI और BBPS 24 घंटे उपलब्ध हैं. इनके जरिए कभी भी फंड ट्रांसफर, सामान की खरीदारी, सर्विसेज का लाभ, बिलों का पेमेंट आदि किया जा सकता है. लोग इन डिजिटल पेमेंट्स मोड का इस्तेमाल अपनी सुविधानुसार घर से ऑनलाइन माध्यमों जैसे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड, आदि के जरिए सकते हैं.

