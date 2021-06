EPF खाते से बिना सोचे-समझे न निकालें एडवांस, जानिए किन हालात में ऐसा करने में है समझदारी

EPFO Covid-19 Advance Scheme: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक बार फिर सोमवार को 5 करोड़ से अधिक ईपीएफओ सब्सक्राइबर को अपने प्रोविडेंट फंड से पैसे निकालने की मंजूरी दी है. ईपीएफओ ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित हुए लोगों को आर्थिक सहारे के लिए यह फैसला लिया है. इस फैसले के मुताबिक जिन सब्सक्राइबर्स को पैसे की जरूरत है, वे अपने फंड से 3 महीने की सैलरी के बराबर पैसे निकाल सकते हैं और इसे वापस करने की जरूरत भी नहीं होगी.

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस फंड से पैसे बहुत जरूरत होने पर ही निकालें जैसे कि कोई कर्ज चुकता करना हो या अपने क्रेडिट स्कोर को बनाए रखना हो या अन्य स्रोत की अनुपलब्धता की स्थिति में इमरजेंसी फंड के लिए. एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि अधिक रिटर्न के लालच में ईपीएफ खाते से निकासी कर इसे इक्विटी में नहीं इनवेस्ट किया जाना चाहिए.

पिछले साल मार्च में भी कोरोना महामारी के चलते आर्थिक तौर पर प्रभावित हुए लोगों को अपने पीएफ खाते से पैसे निकालने की मंजूरी दी गई थी. इसके तहत सब्सक्राइबर्स को तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ता या खाते में जमा रकम का 75 फीसदी, जो भी कम हो, उतना निकालने की मंजूरी दी गई. सोमवार को ईपीएफओ ने एक बार फिर इसकी मंजूरी दे दी है. 31 मई 2021 तक ईपीएफओ ने 76.31 लाख कोविड-19 एडवांस क्लेम्स का निपटारा किया और 18698.15 करोड़ रुपये सब्सक्राइबर्स के बैंक खाते में भेजे हैं.

Bihar: मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए होंगी आरक्षित, अगले विधानसभा सत्र में विधेयक पेश करने की तैयारी

ईपीएफ पर बैंक एफडी या छोटी बचत योजनाओं की तुलना में अधिक दर पर ब्याज मिलता है. वित्त वर्ष 2020-21 में ईपीएफ खाते में जमा राशि पर 8.5 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा था जो कि टैक्स कटने के बाद की ब्याज आय और यह टैक्स कटने से पहले की 12.5 फीसदी आय के बराबर है जो 30 फीसदी की सबसे ऊंची टैक्स रेट स्लैब में आने वालों को होती. यह एक बहुत बड़ा कारण है कि अधिकतर लोग घर खरीदने, बच्चों की शिक्षा या उनकी शादी के अलावा अन्य किसी मौके पर पीएफ खाते से नहीं निकालते हैं.

RBI MPC: आरबीआई ने दरों में नहीं किया कोई बदलाव, कोरोना के चलते जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में किया संशोधन

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.