SBI ने चेताया: EMI रोकने के लिए OTP की नहीं है जरूरत, न आएं जालसाजों के झांसे में

कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते देश में लागू लॉकडाउन में बैंक के ऋणधारकों को राहत देने के लिए RBI ने तीन माह की EMI स्थगित करने का विकल्प दिया है. इस विकल्प को SBI, HDFC बैंक समेत कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को उपलब्ध करा दिया है. इस विकल्प में ग्राहक अभी मार्च, अप्रैल और मई माह की अपनी EMI चाहें तो होल्ड कर सकते हैं.

इसी EMI स्थगन विकल्प को लेकर SBI (State Bank of India) ने ग्राहकों को चेतावनी जारी की है. बैंक ने ट्वीट कर कहा है कि साइबर जालसाज लोगों को ठगने के लिए नए तरीके ढूंढ लेते हैं. मौजूदा दौर में एक नई तरह का साइबरक्राइम शुरू हुआ है. जालसाज लोगों को फोन कर कहते हैं कि आपके लोन की EMI रोकने के लिए आपके पास एक ओटीपी भेजा जा रहा है. इस ओटीपी को शेयर कर EMI होल्ड हो जाएगी.

जैसे ही ग्राहक इस झांसे में आकर ओटीपी देता है, उसके बैंक खाते की धनराशि तुरंत साफ हो जाती है. SBI ने स्पष्ट किया है कि लोन EMI होल्ड करने के लिए ओटीपी शेयर करने की जरूरत नहीं है. इसलिए ऐसे किसी भी फोन कॉल पर अपना ओटीपी शेयर न करें. सावधान रहकर ही साइ​ब्रर अपराधियों को हराया जा सकता है.

Cyber fraudsters keep finding new ways to scam people. The only way to beat the #cybercriminals is to #BeAlert & be aware. Please note that EMI Deferment does not require OTP sharing. Do not share your OTP. For details on EMI Deferment scheme, visit: https://t.co/wP3Xux99vI#SBI pic.twitter.com/2GZSHX3ONa

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) April 5, 2020