कोरोना संकट: कैसे खरीदें अपने लिए पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस, सिर्फ इन तीन बातों का रखें ध्यान

दुनिया भर में कोरोना का संकट है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित किया है. भारत में भी इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं और इनकी संख्या 600 के पार पहुंच गए हैं. इसे देखते हुए देश में 21 दिन का लॉकडाउन भी लागू किया गया है. हाल के सालों में, मानवता ने कई खतरनाक वायरस देखे हैं जिसमें इबोला, SARS, MERS और अब कोविड-19. सरकार इसे देखते हुए कई कदम ले रही है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हर व्यक्ति इस बीमारी के लिए सावधानियां बरते और सबसे बुरी स्थिति के लिए भी पूरी तरह तैयार रहे.

पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने और किसी आपातकाल की स्थिति का मुकाबला करने में मदद मिलती है. इसके साथ ही यह टैक्स की बचत करने के लिए भी बेहतरीन जरिया है. इससे आपके बचत के मेडिकल के खर्चों से ही खत्म हो जाने की संभावना नहीं रहती. हालांकि, इसे खरीदते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है.

भारत में ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कोविड 19 को कवर करती हैं लेकिन अधिकतर शुरुआती 30 दिनों में क्लेम नहीं किया जा सकता है. मौजूदा समय में जब बीमारियां काफी फैल रही हैं, ऐसे में जल्दी से जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना महत्वपूर्ण हो जाता है जिससे आपको जरूरत होने पर सभी फीचर्स उपलब्ध हों. इसके साथ ही, नियोक्ता द्वारा दिया गया हेल्थ इंश्योरेंस कवर पर्याप्त नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें इंश्योरेंस की राशि बहुत कम होती है और कमरे के किराये और आईसीयू पर कैपिंग भी नाममात्र की होती है. पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस से आपको सही कवरेज मिलती है.

अलग-अलग हेल्थ पॉलिसी में अलग फीचर्स मिलते हैं जैसे कुछ में कमरे का किराया या आईसीयू शामिल नहीं होता है. बीमारी के हिसाब से कैपिंग के फीचर को हेल्त इंश्योरेंस के खरीदते समय देखना जरूरी है. इसलिए, सबसे बेहतर है कि आप अपनी जरूरतों के मुताबिक ही हेल्थ प्लान को खरीदें.

सुपर टॉप अप से बेहद थोड़े प्रीमियम पर बेसिक प्लान में बड़ी इंश्योरेंस की राशि जुड़ जाती है. आपके बेसिक प्लान पर सुपर टॉप प्लान ज्यादा बड़ी हुई कवरेज देता है जिससे इलाज ज्यादा आसान हो जाता है.

इसलिए ऐसे समय में, जब हर दिन स्वास्थ्य से जुड़ा खतरा बढ़ता जा रहा है, यह जरूरी हो जाता ही कि एक व्यक्ति अपने को उपलब्ध ऑप्शन्स से पर्याप्त तौर पर सुरक्षित कर ले.

(By Vinay Taluja, EVP & National Head – Solutions, Bajaj Capital)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.