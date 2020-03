कोरोना: इन 5 विकल्पों में कर सकते हैं निवेश, सुरक्षित पैसे के साथ मिलेगा बेहतर रिटर्न

कोरोना का संकट पूरी दुनिया में है. इससे स्वास्थ्य क्षेत्र पर ही नहां बल्कि आपके निवेश पर भी बड़ा खतरा आया है. शहर लॉकडाउनमें हैं और बॉर्डर सील हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर हो रहा है. बाजार में तेजी से गिरावट हो रही है जिससे सालों का मुनाफा चला गया है. हर व्यक्ति के दिमाग में इस समय एक सवाल मौजूद है कि अपने पैसे की सुरक्षा और ग्रोथ के लिए वह कहां निवेश करे. एक चीज साफ है कि मौजूदा चुनौतियों में घबराना कोई समाधान नहीं है. निवेशक के तौर पर आपको धैर्य रखने की जरूरत है. सही फैसले लेने के लिए आपको अफवाहों से भी बचना चाहिए. अगर आप परेशान हैं कि आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसे को कहां निवेश करें, तो आइए कुछ ऐसे कुछ निवेश के विकल्पों के बारे में जानते हैं.

सोना निवेश के लिए सुररक्षित विकल्प माना जाता है. मुश्किल की स्थिति में लोग सोने की ओर देखते हैं. पिछले एक साल में सोने की कीमतों में 23 फीसदी का उछाल देखा गया है. अगर आप सोने को निवेश के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, तो आपको डिजिटल निवेश के विकल्पों को देखना चाहिए जिससे आपको शुद्धता, मेकिंग चार्जेज और सुरक्षा के लिए चिंता न हो. आपके पास गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड शामिल हैं. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आय की गारंटी होती है. इनमें छठें साल से टैक्स -फ्री रिडेंपशन मिलता है, जो इसे डीमैट गोल्ड ऑप्शन से बेहतर बनाता है.

फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट रेपो रेट में कटौती की वजह से डिपॉजिट रेट में गिरावट के बाद भी अच्छे निवेश के विकल्प हैं. डिपॉजिट निवेश के सुरक्षित विकल्प हैं जिनमें आमतौर पर सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा ब्याज मिलता है. आप उन बैंक के साथ डिपॉजिट खोल सकते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और एनपीए कम हो. यह भी ध्यान दें कि एफडी में सीनियर सिटीजन के लिए ज्यादा रुटर्न मिलता है.

आप छोटी बचत योजनाओं जैसे पब्लिक प्रोविडेट फंड, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, पोस्ट ऑफिस एफडी, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकते हैं. इनमें आपको अच्छा ब्याज मिलता है. इसमें सॉवरेन गारंटी भी मिलती है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है. आप अपने वित्तीय लक्ष्यों, निवेश की अवधि और लिक्विडिटी की जरूरत के मुताबिक उपयुक्त इनवेस्टमेंट प्रोडक्ट को चुन सकते हैं. इसके अलावा इसमें टैक्स डिडक्शन का बेनेफिट भी मिलता है.

बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच आप अपने फंड में से कुछ भाग को लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं और इसमें आपको मौजूदा एफडी रिटर्न के मुकाबले बेहतर रिटर्न मिलेगा. इनमें कॉर्पस को डिपॉजिट सर्टिफिकेट, कमर्शियल पेपर आदि में 91 दिन की मेच्योरिटी की अवधि तक निवेश किया जाता है.

इक्विटी मार्केट में काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव है और ज्यादातर निवेशक अभी अपने पोर्टफोलियो में NAV की वैल्यू में गिरावट देख रहे हैं. हालांकि, अगर आप मौजूदा निवेशक हैं, तो आपके SIP निवेश से आपको बेहद कम NAV पर म्यूचुअल फंड्स यूनिट जमा करने में मदद मिलेगी और आप फायदा ले सकेंगे. अगर आप नया निवेश शुरू करने की सोच रहे हैं, तो इससे आपको लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिलेगा.

(By: Adhil Shetty, CEO, BankBazaar.com)

