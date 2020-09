SBI डेबिट कार्ड्स पर ​रहता है 20 लाख रु तक का फ्री बीमा, चेक करें आप कौन सा कर रहे इस्तेमाल

बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले डेबिट कार्ड पर ग्राहकों के लिए नि:शुल्क बीमा कवर उपलब्ध रहता है. अलग-अलग कार्ड टाइप के लिए इंश्योरेंस कवर लिमिट अलग-अलग होती है. विभिन्न तरह के इंश्योरेंस कवर में पर्सनल एक्सीडेंट कवर, पर्चेज प्रोटेक्शन कवर और परमानेंट डिसएबिलिटी कवर आदि शामिल हो सकता है. देश के सबसे बड़े बैंक SBI की बात करें तो इसके डेबिट कार्ड पर 20 लाख रुपये तक का कॉम्प्लिमेंटरी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 2 लाख रुपये तक का परचेज प्रोटेक्शन कवर और 50000 रुपये तक के एड ऑन कवर उपलब्ध हैं. आइए जानते हैं इनकी डिटेल…

वैयक्तिक दुर्घटना बीमा (मृत्यु): हवाई यात्रा के बिना- इस बीमा में SBI डेबिट कार्ड धारक को डेबिट कार्ड के प्रकार पर लागू राशि तक गैर-हवाई दुर्घटना मृत्यु बीमा उपलब्ध होगा. दुर्घटना की तारीख से पहले 90 दिन के दौरान किसी भी चैनल जैसे एटीएम/पीओएस/ई-कॉमर्स पर कार्ड का कम से कम एक बार प्रयोग करने (वित्तीय) पर यह बीमा कवर ऑपरेशनल हो जाता है.

वैयक्तिक वायु दुर्घटना बीमा (मृत्यु): इस बीमा में डेबिट कार्ड धारक को डेबिट कार्ड के प्रकार पर लागू राशि तक हवाई दुर्घटना मृत्यु बीमा उपलब्ध होगा. इस बीमा का क्लेम करने के लिए दुर्घटना की तारीख से पहले 90 दिन के दौरान किसी भी चैनल जैसे एटीएम/पीओएस/ई-कॉमर्स पर कार्ड कम से कम एक बार इस्तेमाल (वित्तीय/गैर-वित्तीय ट्रांजेक्शन) होना चाहिए. साथ ही जिस हवाई यात्रा में कार्डधारक की मृत्यु हुई है, उसकी हवाई टिकट को SBI डेबिट कार्ड के जरिए खरीदा गया होना चाहिए.

SBI के विभिन्न डेबिट कार्ड्स पर वैयक्तिक दुर्घटना बीमा (हवाई व गैर-हवाई) का विवरण इस तरह है-

यह कवर किसी सामान/सामग्री की खरीद के 90 दिनों के अंदर खरीदे गए सामान/सामग्री (जल्द खराब होने वाले सामान, आभूषणों, कीमती पत्थरों को छोड़कर) की चोरी/सेंधमारी, वाहन से चोरी सहित हानि को कवर करता है. लेकिन शर्त यह है कि सामान पात्र SBI डेबिट कार्ड के जरिए प्वॉइंट ऑफ सेल/मर्चेन्ट प्रतिष्ठान से खरीदा गया हो. विभिन्न SBI डेबिट कार्ड्स पर परचेज प्रोटेक्शन कवर की डिटेल इस तरह है…

वेतन पैकेज खाताधारकों को जारी होने वाले SBI डेबिट कार्ड (सभी मास्टर कार्ड/मैस्ट्रो/वीजा प्रकार) पर 2 लाख रुपये तक का परचेज प्रोटेक्शन कवर उपलब्ध है.

Types of Credit Card: अपनी जरूरत और खर्चों के हिसाब से चुनें सही क्रेडिट कार्ड, वाइड रेंज से न हों कन्फ्यूज

उल्लिखित बीमा कवर्स के अलावा पात्र SBI डेबिट कार्ड पर कुछ एड ऑन कवर भी वैल्यू एडेड फीचर के रूप में उपलब्ध हैं-

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) SBI RuPay डेबिट कार्डधारकों के लिए भी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर की पेशकश करता है. यह एक्सीडेंट डेथ या परमानेंट टोटल डिसएबिलिटी के मामले में दिया जाता है. SBI RuPay प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर 2 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर है. इसका क्लेम करने के लिए कार्ड के जरिए एक्सीडेंट की तारीख से पहले 45 दिनों के अंदर किसी भी इंट्रा या इंटर बैंक चैनल पर कम से कम एक सफल वित्तीय या गैर वित्तीय ट्रांजेक्शन होना जरूरी है.

अन्य SBI RuPay डेबिट कार्ड्स की बात करें तो क्लासिक रूपे डेबिट कार्ड्स पर 1 लाख रुपये, 28 अगस्त 2018 तक जारी हुए PMJDY SBI डेबिट कार्ड्स पर 1 लाख रुपये और 28 अगस्त 2018 के बाद जारी हुए PMJDY SBI डेबिट कार्ड्स पर 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर उपलब्ध है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.