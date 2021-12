Stock Tips : इन दो शेयरों में दिख रही है जबरदस्त मुनाफे की संभावना, जानें क्या है एक्सपर्ट्स राय और टारगेट प्राइस

दोनों कंपनियों के बिजनेस में इस वक्त काफी अच्छी संभावनाएं दिख रही है. लिहाजा दोनों के शेयर बेहतर रिटर्न दे सकते हैं.

सिप्ला और गोदरेज कंज्यूमर में मुनाफे का मौका

लगातार गिरते मार्केट में निवेशकों के लिए ऐसे शेयरों का चुनाव मुश्किल हो रहा है, जिनमें ग्रोथ की संभावनाएं काफी मजबूत हैं. हालांकि Nomura और Edelweiss ने दो ऐसे शेयरों की सिफारिश की है, जिनमें काफी मजबूत संभावनाएं दिख रही हैं. ये शेयर हैं सिप्ला (Cipla) और गोदरेज कंज्यूमर (Godrej Consumer). दोनों कंपनियों के बिजनेस में इस वक्त काफी अच्छी संभावनाएं दिख रही है. आइए देखते हैं दोनों शेयरों में संभावित बढ़त की क्या है वजह और कितने मुनाफे की है संभावना. Cipla

रेटिंग- BUY

टारगेट प्राइस- 1051 रुपये

ब्रोकरेज फर्म – Nomura Cipla ने 18 दिसंबर को ऐलान किया कि इसके Lanreotide depot injection को यूएसफडीए ( USFDA) की मंजूरी मिल गई है. उम्मीद है कि यह प्रोडक्ट जल्द ही लॉन्च होगा. अमेरिका में Lanreotide, Somatuline ब्रांड के तहत बिकती है.यहां इस दवाई के लिए किसी जेनेरिक प्रोडक्ट को मंजूरी नहीं मिली है. सिप्ला का प्रोडक्ट ओरिजिनल प्रोडक्ट का विकल्प नहीं है लेकन मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ और कंपीटिशन की कमी की वजह से इसके नियर टु मीडियम टर्म में अच्छे अवसर हैं. सिप्ला को अगले एक साल में अच्छा मार्केट शेयर मिल सकता है. इसलिए Nomura ने इसे BUY की रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 1051 रुपये है. Stock Tips : Monster.com की पैरेंट कंपनी का शेयर क्यों बना ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की पसंद, जानिए कितने मुनाफे की है संभावना Godrej Consumer

रेटिंग- BUY

टारगेट प्राइस -1180 रुपये

ब्रोकरेज फर्म -Edelweiss गोदरेज कंज्यूमर ( GCPL) अपने ऊपरी स्तर से 17 फीसदी करेक्ट हो चुका है. ब्रोकरेज फर्म ने कहा था कि वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में गोदरेज कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड का प्रदर्शन भारत और इंडोनेशिया में कमजोर रहेगा और मार्जिन में भी गिरावट होगी. हालांकि यह दौर अस्थायी है. आगे गोदरेज कंज्यूमर को फायदा होगा. दरअसल गोदरेज कंज्यूमर के मैनजमेंट में बदलाव हुआ है. यूनिलीवर में 20 साल काम कर चुके सुधीर सीतापति इसके नए एमडी और सीईओ हैं. हिंदुस्तान यूनिलीवर का सिस्टम और प्रोसेस गोल्ड स्टैंडर्ड का माना जाता है. एनालिस्ट्स का मानना है कि उनके अनुभव का फायदा गोदरेज कंज्यूमर को मिलेगा. गोदरेज कंज्यूमर इस वक्त ऐसी पोजीशन में है जहां से इसमें काफी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है. कंपनी के घरेलू बिजनेस में काफी रफ्तार दिख सकती है क्योंकि मैनेजमेंट इस वक्त कई करेक्टिव कदम उठा रही है. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.