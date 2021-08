Chemplast Sanmar का आईपीओ खुल गया, पैसा लगाएं या नहीं- जानें क्या है एक्सपर्ट्स की राय

New IPO News : Chemplast Sanmar का 3850 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज ( 10 August 2021) खुल चुका है. शेयर का प्राइस बैंड 530-541 रुपये तय किया गया है. निवेशक 27 शेयरों के एक लॉट और फिर इसके मल्टीपल में आवेदन कर सकते हैं. आईपीओ से पहले ही कंपनी 78 एंकर निवेशकों से 1,732 करोड़ रुपये जुटा चुकी है. इन निवेशकों में गोल्डमैन सैश Goldman Sachs, आबु धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी (Abu Dabhi Investment Authority), बीएनपी परिबा (BNP Paribas), एचडीएफसी (HDFC), एसबीआई (SBI) आदि शामिल हैं.

Chemplast Sanmar के आईपीओ के लिए निवेशक 27 शेयरों के एक लॉट और इसके मल्टीपल में अप्लाई कर सकते हैं. आईपीओ के अपर बैंड प्राइस के मुताबिक एक लॉट 14,607 रुपये का पड़ेगा. आईपीओ का 75 फीसदी हिस्सा QIB (for qualified institutional buyers) के लिए रिजर्व रखा गया है. 15 फीसदी एनआईआई (Non Institutional Investor) के लिए रिजर्व रखा गया है. सिर्फ दस फीसदी हिस्सा रिटेल निवेशक के लिए रिजर्व रखा गया है.

मारवाड़ी फाइनेशियल सर्विसेज का कहना है कि पोस्ट-इश्यू बेसिस पर वित्त वर्ष 2020-21 के एडजस्टेड ईपीएस 25.95 रुपये के हिसाब से देखें तो तो कंपनी 20.85 के P/E पर 8550 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेसन के साथ लिस्ट होने जा रही है. जबकि इसकी पियर कंपनी PI Industries और SRF का P/E 61.16 और 37.26 है. मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस आईपीओ को Subscribe (With Caution) की रेटिंग दी है. इसका कहना है कि कंपनी इंडस्ट्री के सकारात्मक माहौल का इस्तेमाल करने के मामले में अच्छी पोजिशन में है लेकिन निगेटिव एसेट वैल्यू और कारोबार से जुड़े कई चीजों में अभी इसे काफी भुगतान करना है. इसलिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में यह इस पर सतर्क (Cautious)हैं.

एंजेल ब्रोकिंग ( Angel Broking) ने ChemPlast Sanmar के भारी कर्ज की ओर इशारा किया है. इसके अलावा इसके कर्जदाताओं ने कुछ प्रतिबंधात्मक शर्तें भी लगा रही हैं. यह निवेशकों के लिए चिंता का विषय है. एजेंल ब्रोकिंग का कहना है कि यह शेयर 17.7XFY21 EPS के 17.7 P/E पर ट्रेड करेगा. एजेंल ब्रोकिंग ने इसे ‘Neutral’की रेटिंग दी है.

Chemplast Sanmar स्पेशयलिटी केमिकल बनाती है. इसका फोकस स्पेशयलिटी पेस्ट PVC रेजिन और स्टार्टिंग मैटेरियल के लिए कस्टम मैन्यूफैक्चरिंग पर है. इसके अलावा यह फार्मा, एग्रो-केमिकल और फाइन केमिकल्स सेक्टर के लिए इंटरीमिडियरी प्रोडक्ट भी बनाती है. दिसंबर, 2020 में कंपनी पर 1,187 करोड़ रुपये का कर्ज है.भारत में ग्रैजिम इंडिया लिमिटेड (Grasim Industries Ltd). डीसीएम श्रीराम लिमिटेड (CM Shriram Limited). गुजरात अल्कलीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्पेशयलिटी पेस्ट PVC रेजिन बनाती है.

(Article : kshitij Bhargava)

(इस स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमेंडेशन्स संबंधित रिसर्च एनालिस्ट और ब्रोकरेज फर्म्स के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन उनके द्वारा दी गई निवेश सलाह के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. शेयर बाजार में निवेश नियम-कायदों और जोखिम के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श जरूर करें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.