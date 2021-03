सबसे सस्ता Home Loan! कोटक महिंद्रा बैंक दे रहा है 6.65% पर होम लोन, 31 मार्च तक मौका

Cheapest Home Loan Offer: घर खरीदने के लिए अगर लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. एसबीआई के बाद अब निजी सेक्टर के प्रमुख बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ने 1 मार्च से होम लोन की ब्याज दरें घटा दी हैं. कोटक बैंक ने होम लोन की ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट (bps) की कटौती की है. इस कटौती के बाद होम लोन की ब्याज दर घटकर 6.65 फीसदी रह गई है. कोटक बैंक का दावा है कि होम लोन मार्केट में उसका यह ऑफर सबसे सस्ता है. बैंक का यह स्पेशल ऑफर 31 मार्च 2021 तक लागू है.

कोटक बैंक का यह ऑफर सभी लोन अकाउंट्स में लागू है. होम लोन की यह दरें ग्राहकों के क्रेडिट स्कोर और और लोन टू वैल्यू रेश्यो से लिंक्ड होंगी. यह दर होम लोन और बैलेंस ट्रांसफर लोन पर लागू होगी. नौकरी पेशा और सेल्फ एंप्लॉयड दोनों इस आफर का लाभ उठा सकते हैं. अपने सेग्मेंट में यह सबसे सस्ते होम लोन आफर में से एक है. होम लोन लेने के लिए Kotak Digi Home Loans के जरिए अप्लाई करने पर प्रॉसेसिंग टाइम भी बेहद कम होगा.

कोटक महिंद्रा बैंक के अनुसार अर्थव्यवस्थ में रिकवरी के बीच घर खरीदने के लिए यह बेहतर समय है. कोटक बैंक ने होम लोन मार्केट में प्राइस लीडर के तौर पर अपनी स्थिति मजबूत की है. हमने अपने ग्राहकों को एक स्पेशल ईयर-एंड बोनस देने का फैसला किया है. बैंक ने कहा है कि ये घटी हुई ब्याज दरें सैलरीड और सेल्फ एंप्लॉयड ग्राहकों के लिए लागू होंगी.

1 मार्च को देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक आफ इंडिया (SBI) ने अपने खास आफर के तहत कस्टमर्स को होमलोन की ब्याज दर पर 70 बेसिस प्वॉइंट तक छूट देने का एलान किया है. इस आफर के तहत होमलोन की ब्याज दरें 6.70 फीसदी से शुरू होंगी, जो अबतक का रिकॉर्ड लो है. ये आफर कस्टमर्स के सिबिल स्कोर (CIBIL score) और कर्ज की रकम पर बेस्ड होगा. वहीं एसबीआई ने 31 मार्च तक होम लोन पर प्रॉसेसिंग फी भी माफ कर दिया है. एसबीआई का कहना है कि जिन ग्राहकों की रीपेमेंट हिस्ट्री बेहतर है, उन्हें इसका फायदा मिलेगा. क्या है एसबीआई का आफर…..

